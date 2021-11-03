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ФОМ: почти 70% россиян уверены в необходимости Дня народного единства

ФОМ: почти 70% россиян уверены в необходимости Дня народного единства

Почти 70% россиян убеждены, что в РФ необходим такой праздник, как отмечаемый 4 ноября День народного единства. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", опубликованные в четверг на его сайте.

Согласно данным исследования, 69% респондентов убеждены в необходимости такого праздника, число тех, кто придерживается противоположной точки зрения, существенно ниже — всего 16%.

Процент поддерживающих государственный праздник растет год от года. Так, по данным ФОМ, в ноябре 2013 года таковых было 57%, а годом позже — 63%. Соответственно, уменьшается и число тех, кто не видит необходимости в этом празднике: два года назад этот вариант ответа дали 23% участников опроса, а в прошлом году — 19%.

Также социологи ФОМ выяснили, что 42% россиян знают, что 4 ноября страна отмечает День народного единства, 34% затруднились с ответом.

Опрос был проведен 1 ноября 2015 года в 53 субъектах РФ, участие в нем приняли 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября начиная с 2005 года.

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По материалам: uposters.ru

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