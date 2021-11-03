Форум «Бережливые технологии в образовательной среде» пройдет в Кузбассе

Форум «Бережливые технологии в образовательной среде» пройдет в Кузбассе 10 и 11 ноября. В нем примут участие руководители и педагогические работники всех уровней образования, а также студенты вузов, техникумов и колледжей. Об этом сообщает Министерство образования Кузбасса.

Двухдневный форум по бережливым технологиям в образовании будет организован на площадках по уровням образования: детский сад, школа, колледж, институты дополнительного образования и вузы.

В рамках форума планируется рассмотреть вопросы внедрения бережливых технологий в образовательных организациях, мотивацию персонала и вовлечение в проектную деятельность. Участники оценят значимость внедрения бережливых технологий для человека, проведут партнерские экспертные проверки в образовательных организациях, реализующих бережливые проекты.