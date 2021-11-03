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Генетический анализ подтвердил, что житель Южной Дакоты приходится правнуком легендарному вождю индейцев

Генетический анализ подтвердил, что житель Южной Дакоты приходится правнуком легендарному вождю индейцев

В течение десятилетий житель штата Южная Дакота Эрни Ла-Пойнт (Ernie LaPointe) утверждал, что он правнук знаменитого индейского вождя Сидящего Быка, но ему мало кто верил. Благодаря тому, что в Смитсоновском музее сохранилась прядь волос Сидящего Быка, ученые смогли провести генетический анализ, который доказал родство.

  Эрни Ла-Пойнт

Сидящий Бык (около 1831–1890) был вождем племени хункпала, входящего в состав народа лакота. Он прославился в ходе войн, которые правительство США вело с индейцами Великих равнин во второй половине XIX века. Сидящий Бык был противником навязываемого индейцам переселения в резервации и пользовался большим авторитетом не только среди своего народа, но и среди других индейцев. Летом 1876 года возглавляемые ими индейцы лакота в союзе с вождем чейенов Бешеным Конем разбили на реке Литл-Бигхорн отряд Джорджа Кастера. Но на следующий год Сидящий Бык был вынужден увести своих людей в Канаду, где прожил до 1881 года. После возвращения на территорию США он провел в заключении почти два года, а затем жил в резервации. Когда среди индейцев лакота стало распространяться мессианское движение «Пляска духа», встревоженные власти решили превентивно арестовать некоторых вождей, которых подозревали во враждебности к властям. В завязавшейся при попытке ареста перестрелке Сидящий Бык был убит.

После смерти вождя армейский врач взял прядь его волос, которая в 1896 году была передана в дар Национальному музею естественной истории. Сотрудники Смитсоновского музея вернули замок Эрни Ла-Пойнту и его родственникам в 2007 году. Большая часть волос была сожжена во время религиозной церемонии, но часть была сохранена для дальнейшего изучения.

Ученые под руководством известного палеогенетика Эске Виллерслева (Eske Willerslev) после 14 лет работы сумели разработать метод выделения ДНК из сильно поврежденного образца волос. В результате они исследовали аутосомную ДНК из волос Сидящего Быка. «Нам удалось найти достаточное количество аутосомной ДНК в образце волос Сидящего Быка и сравнить его с образцом ДНК от Эрни Ла-Пойнта и других лакота сиу, и мы были рады обнаружить, что они совпадают», — говорит Эске Виллерслев.

Как живой потомок Сидящего Быка Эрни Ла-Пойнт может получить право перезахоронить останки своего предка. Сейчас существуют две могилы Сидящего Быка. Одна из них находится в форте Йейтс в Северной Дакоте, где он был убит. В 1953 году родственники Сидящего Быка разрешили эксгумировать его останки и захоронить у реки Миссури недалеко от места его рождения в Мобридже в Южной Дакоте. Однако остаются сомнения, что при перезахоронении останки не были перепутаны.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

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По материалам: polit.ru

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