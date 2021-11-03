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Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли Айлиш, Måneskin на показе Gucci в Голливуде

Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли Айлиш, Måneskin на показе Gucci в Голливуде

Пока в Дубае вчера на бис показывали круизную коллекцию Chanel, в Лос-Анджелесе прошла презентация новой коллекции Gucci — и это было первое шоу бренда со зрителями с начала пандемии. Первый ряд поэтому получился звездным: пришла и Гвинет Пэлтроу в легендарном красном бархатном костюме, и новые амбассадоры марки — группа Måneskin, которая сейчас как раз путешествует по Америке с промотуром. В числе гостей также были Лиззо и верные поклонницы и друзья дома Дакота Джонсон, Билли Айлиш и Майли Сайрус. Впрочем, звезды в этот вечер были не только среди публики, но и на подиуме — в качестве моделей участие в шоу приняли Джаред Лето, Маколей Калкин, Джоди Тернер-Смит, St. Vincent, Фиби Бриджерс и Коди Смит-Макфи.

Еще до начала шоу все внимание было приковано к Гвинет Пэлтроу. Актриса повторила один из своих культовых образов. На шоу Gucci Love Parade она появилась в красном бархатном костюме — такой же был в коллекции Gucci 1996, созданной еще Томом Фордом. Тогда Гвинет пришла в нем на церемонию VMA. В этом году Алессандро Микеле перевыпустил легендарный наряд и включил его в коллекцию, приуроченную к столетию модного дома. Пэлтроу также охотно позировала вместе с Дакотой Джонсон, возлюбленной своего бывшего мужа Криса Мартина. Известно, что Гвинет и Дакота отлично поладили и даже иногда проводят время вместе.


 


Гвинет Пэлтроу, 1996 год

Впрочем, искать (и не находить) отличия в этих двух образах, которые разделяет 25 лет (и речь не только о точной копии наряда, но и о прекрасной форме самой Гвинет), можно было лишь до начала шоу — затем глаз от подиума было не оторвать. Новая коллекция Микеле стала одой Голливуду. Мать дизайнера работала ассистентом на кинопроизводстве, поэтому вместо сказок на ночь Микеле слушал рассказы о далекой "фабрике грез" и ее идолах. Рос будущий дизайнер тогда в сквоте в пригороде Рима, поэтому, по его признанию, мир кинодив был для него возможностью убежать от реальности.


 


На подиуме Микеле собрал все архетипы, знакомые нам по голливудским фильмам: от героинь фильмов 1940-х и 1950-х годов в роскошных шелковых платьях-халатах с перьями до типажей молодежных ромкомов в пестрых рубашках, от ковбоев до шоугелз.


Джаред Лето


Маколей Калкин


Джоди Тернер-Смит


Фиби Бриджерс


St. Vincent


Коди Смит-Макфи

Попытка воссоздать эту атмосферу Голливуда, впрочем, выходила и за пределы переосмысления узнаваемых костюмов. Ведь Голливуд — это не только слава, но и забвение. Соседство на подиуме многоликого на экране (и вечно молодого в жизни) Джареда Лето и так и не выбравшегося из-под бремени успеха одной роли Маколея Калкина было прекрасной метафорой. Как, впрочем, и тот факт, что шагали модели ровно по звездам на "Аллее славы".
























Гости показа


Дакота Джонсон


Гвинет Пэлтроу


Дакота Джонсон и Билли Айлиш
Группа Måneskin
Майли Сайрус и Билли Айлиш
Дакота Джонсон, Билли Айлиш и Дайан Китон
Дамиано Давид и Мияви


Оливия Уайлд


Майли Сайрус и Лиззо



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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