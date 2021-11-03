Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли Айлиш, Måneskin на показе Gucci в Голливуде

Вадим Карасев

Пока в Дубае вчера на бис показывали круизную коллекцию Chanel, в Лос-Анджелесе прошла презентация новой коллекции Gucci — и это было первое шоу бренда со зрителями с начала пандемии. Первый ряд поэтому получился звездным: пришла и Гвинет Пэлтроу в легендарном красном бархатном костюме, и новые амбассадоры марки — группа Måneskin, которая сейчас как раз путешествует по Америке с промотуром. В числе гостей также были Лиззо и верные поклонницы и друзья дома Дакота Джонсон, Билли Айлиш и Майли Сайрус. Впрочем, звезды в этот вечер были не только среди публики, но и на подиуме — в качестве моделей участие в шоу приняли Джаред Лето, Маколей Калкин, Джоди Тернер-Смит, St. Vincent, Фиби Бриджерс и Коди Смит-Макфи.

Еще до начала шоу все внимание было приковано к Гвинет Пэлтроу. Актриса повторила один из своих культовых образов. На шоу Gucci Love Parade она появилась в красном бархатном костюме — такой же был в коллекции Gucci 1996, созданной еще Томом Фордом. Тогда Гвинет пришла в нем на церемонию VMA. В этом году Алессандро Микеле перевыпустил легендарный наряд и включил его в коллекцию, приуроченную к столетию модного дома. Пэлтроу также охотно позировала вместе с Дакотой Джонсон, возлюбленной своего бывшего мужа Криса Мартина. Известно, что Гвинет и Дакота отлично поладили и даже иногда проводят время вместе.

Гвинет Пэлтроу, 1996 год

Впрочем, искать (и не находить) отличия в этих двух образах, которые разделяет 25 лет (и речь не только о точной копии наряда, но и о прекрасной форме самой Гвинет), можно было лишь до начала шоу — затем глаз от подиума было не оторвать. Новая коллекция Микеле стала одой Голливуду. Мать дизайнера работала ассистентом на кинопроизводстве, поэтому вместо сказок на ночь Микеле слушал рассказы о далекой "фабрике грез" и ее идолах. Рос будущий дизайнер тогда в сквоте в пригороде Рима, поэтому, по его признанию, мир кинодив был для него возможностью убежать от реальности.

На подиуме Микеле собрал все архетипы, знакомые нам по голливудским фильмам: от героинь фильмов 1940-х и 1950-х годов в роскошных шелковых платьях-халатах с перьями до типажей молодежных ромкомов в пестрых рубашках, от ковбоев до шоугелз.





Джаред Лето





Маколей Калкин





Джоди Тернер-Смит





Фиби Бриджерс





St. Vincent





Коди Смит-Макфи

Попытка воссоздать эту атмосферу Голливуда, впрочем, выходила и за пределы переосмысления узнаваемых костюмов. Ведь Голливуд — это не только слава, но и забвение. Соседство на подиуме многоликого на экране (и вечно молодого в жизни) Джареда Лето и так и не выбравшегося из-под бремени успеха одной роли Маколея Калкина было прекрасной метафорой. Как, впрочем, и тот факт, что шагали модели ровно по звездам на "Аллее славы".





























































































Гости показа





Дакота Джонсон





Гвинет Пэлтроу





Дакота Джонсон и Билли АйлишГруппа MåneskinМайли Сайрус и Билли АйлишДакота Джонсон, Билли Айлиш и Дайан КитонДамиано Давид и Мияви





Оливия Уайлд





Майли Сайрус и Лиззо





Надя Бесчетникова