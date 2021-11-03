Илья Авербух рассказал о начале романа с Лизой Арзамасовой: "Ей тогда было 15 лет"

Вадим Карасев

Роман 47-летнего Ильи Авербуха и 26-летней Лизы Арзамасовой, о котором стало известно в прошлом году, удивил многих. Прежде Илья и Лиза не давали повода заподозрить себя в отношениях, хотя после того, как об их романтической связи стало известно, появились слухи, что знакомы они были еще давно и якобы встречались, когда актриса еще была несовершеннолетней. В новом выпуске программы "50 вопросов. Спорт" на видеосервисе Premier фигурист подтвердил, что действительно познакомился с Лизой много лет назад. Впервые он встретил Арзамасову, когда ей было всего 15 лет.

Я познакомился с ней, когда ее пригласили в проект "Ледниковый период". Причем это была вообще не моя идея — пригласить Лизу. Я считал, что она слишком юная — ей тогда было 15 лет. Возникал вопрос: "А что с ней делать?". У нас все-таки много танцев про любовь, отношения. Я не смотрел "Папины дочки" (сериал, в котором снималась Арзамасова. — Прим. ред.) и не был поклонником сериала. И она, конечно, очаровала. Лиза не может не очаровать,

— рассказал он.





Лиза Арзамасова и Илья Авербух

Их следующая встреча случилась через 10 лет — они встретились на одном из мероприятий. Тогда Лизе уже было 25 лет, и Авербух взглянул на нее совсем по-другому.

Я увидел 25-летнюю девушку. Мы просто увиделись. И нам действительно как-то сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке. Мне нравится ее беззащитность перед миром. Она мне всегда нравилась. Я, конечно, думал, что мир ее победит. А тогда я увидел, что, пройдя столько, она сохранила в себе этот ангельский свет. Можно над этим смеяться, вымазывать, говорить "сладкий сироп" — я это вижу, чувствую и полюбил. Люблю и надеюсь, это с нами будет всю жизнь,— добавил Авербух.





Разница в возрасте (а у пары она составляет 21 год) Илью и Лизу не смущает. Спортсмен говорит, что совсем ее не чувствует.

Между нами нет никакой пропасти. Есть одно единое дыхание. При этом у Лизы есть свой круг общения, ее мир, в который я не пытаюсь втиснуться. Нам очень хорошо,

— сказал он.

Год назад Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились, а в августе у них родился сын Лев. От предыдущего брака с Ириной Лобачевой у фигуриста есть 16-летний сын Мартин, который прекрасно ладит с новой семьей отца.





Илья Авербух и Лиза Арзамасова с детьмиМариана Панкина