«Я думала, что разревусь»: Ивлеева резко высказалась об Элджее

Анастасия раскритиковала песню экс-супругаБлогер и телеведущая Анастасия Ивлеева несколько месяцев назад развелась с певцом Алексеем Узенюком, больше известным как Элджей. Пара мирно рассталась, и телеведущая тепло отзывалась о бывшем муже.Однако сейчас Ивлеева довольно резко высказалась об Элджее в ролике на своем YouTube-канале. Блогер вместе со своей подругой Идой Галичей обсудили песню Алексея, после выхода которой и пошли слухи о том, что Анастасия и Узенюк находятся на грани развода.«Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает. Там можно альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, просто все будут в лужах… А там „больше не твой член“, „было прикольно“, чава-какава! Ну добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!» — высказалась знаменитость.Напомним, впервые о романе Элджея с Ивлеевой заговорили в 2018 году. Спустя год звезды поженилась. В середине этого года пара объявила о своем расставании.