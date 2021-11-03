Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Я думала, что разревусь»: Ивлеева резко высказалась об Элджее

«Я думала, что разревусь»: Ивлеева резко высказалась об Элджее
Анастасия раскритиковала песню экс-супругаБлогер и телеведущая Анастасия Ивлеева несколько месяцев назад развелась с певцом Алексеем Узенюком, больше известным как Элджей. Пара мирно рассталась, и телеведущая тепло отзывалась о бывшем муже.Однако сейчас Ивлеева довольно резко высказалась об Элджее в ролике на своем YouTube-канале. Блогер вместе со своей подругой Идой Галичей обсудили песню Алексея, после выхода которой и пошли слухи о том, что Анастасия и Узенюк находятся на грани развода.«Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает. Там можно альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, просто все будут в лужах… А там „больше не твой член“, „было прикольно“, чава-какава! Ну добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!» — высказалась знаменитость.Напомним, впервые о романе Элджея с Ивлеевой заговорили в 2018 году. Спустя год звезды поженилась. В середине этого года пара объявила о своем расставании.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

Последние новости

Баба Нина - существует ли она на самом деле и где она живет: все о ясновидящей, фото
Баба Нина - существует ли она на самом деле и где она живет: все о
Скончался актер сериала «Бригада»
Скончался актер сериала «Бригада»
Навка пожаловалась, что ее дочь засудили на спортивных соревнованиях
Навка пожаловалась, что ее дочь засудили на спортивных соревнованиях
58-летняя Деми Мур вышла в свет в откровенном наряде
58-летняя Деми Мур вышла в свет в откровенном наряде
Дмитрия Дюжева выгнали с показа Валентина Юдашкина
Дмитрия Дюжева выгнали с показа Валентина Юдашкина
Илья Авербух признался, что планирует еще детей от Арзамасовой
Илья Авербух признался, что планирует еще детей от Арзамасовой
Бритни Спирс обвинила мать в своем 13-летнем опекунстве
Бритни Спирс обвинила мать в своем 13-летнем опекунстве
Мнение мужчин: 5 самых отталкивающих привычек женщин
Мнение мужчин: 5 самых отталкивающих привычек женщин
20+ ловеласов из соцсетей, устоять перед которым просто невозможно
20+ ловеласов из соцсетей, устоять перед которым просто невозможно
7 признаков, что пора сменить работу
7 признаков, что пора сменить работу
20 небанальных идей для свадебных фото, которые все захотят повторить
20 небанальных идей для свадебных фото, которые все захотят повторить
25 поцелуев со свадеб, которые всем срочно захочется развидеть
25 поцелуев со свадеб, которые всем срочно захочется развидеть

Топ на сегодня

Кармический узел: что это такое и как его развязать
Кармический узел: что это такое и как его развязать
Даша Жукова, Деми Мур, Ким Кардашьян и другие на премии WSJ's Innovator Awards в Нью-Йорке
Даша Жукова, Деми Мур, Ким Кардашьян и другие на премии WSJ's
Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ
Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ
Ежедневный ритуал во время умывания на финансовую удачу
Ежедневный ритуал во время умывания на финансовую удачу
Лунный день сегодня 3 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 3 ноября 2021 года

Еще по теме

Элджей снимет клип про расставание с Ивлеевой
Элджей подтвердил расставание с Ивлеевой
Настя Ивлеева и Элджей поженились
Пьяные? У Ивлеевой и Элджея разборки с ДПС!