Энергетическая блокировка успеха: из-за чего она случается и как ее избежать

Вадим Карасев

Если вы хотите достичь успеха, вам необходимо поработать над мировоззрением и избавиться от того, что блокирует успех на энергетическом уровне. Эксперты рассказали о том, что может перекрывать путь к успеху и счастливой жизни.

Чтобы обрести успех во всех делах, вы можете воспользоваться помощью десяти простых аффирмаций. Повторение этих фраз благотворно скажется на чакрах и биополе, особенно если вы сможете избавиться от того, что описано далее.

Чувство вины

Вина — один из самых сильных блокираторов энергии. Старайтесь избавляться от нее как можно скорее, иначе она сожрет вас изнутри и лишит здоровья, удачи, счастья и оптимизма. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, как можно избавиться от этого чувства.

Негативные и токсичные люди

Токсичные люди и манипуляторы могут провоцировать в нас появление описанного выше чувства вины, неуверенности в себе. Многие ставят блок на положительную энергетику, выражая свои сомнения на наш счет. Некоторые и вовсе являются энергетическими вампирами, ворующими наши силы. Защититься от них помогут специальные обереги.

Повышенная требовательность к себе

Многие люди критикуют сами себя за недостаточно высокий результат в работе и бизнесе. Это называется синдромом отличника. Многие просто не могут согласиться на хороший результат. Им нужно быть лучшими. Это очень энергозатратный жизненный ритм. Давайте себе возможность отдыхать и не демонстрировать наилучших результатов, чтобы не перегорать эмоционально.

Обиды

Они не такие опасные, как чувство вины, но тоже способны разрушить жизнь человека. Научитесь отпускать обиды, прощая своих врагов. Это советуют делать не только различные религии мира, но и эксперты в области биоэнергетики. Обижаясь, мы ставим на себя блок, который не дает расслабиться.

Ограничения

Например, кто-то считает, что невозможно стать богатым, счастливым, красивым, любимым. Ограничения появляются в детстве и в процессе взросления. В этом можно винить кого угодно, но это не исправит проблему. Очень важно пересмотреть свои взгляды на жизнь, ведь стать успешным человеком не так уж и сложно. Нужно просто иметь капельку терпения.

Лень

Хватит откладывать все на потом. Так можно прожить всю жизнь, откладывая на потом счастье и успех. Лень и прокрастинация — это сильнейшие блокираторы сознания и успеха, бороться с которыми нужно начать прямо сейчас.

Тревога, плохие воспоминания, душевные раны

Пребывание в постоянной тревоге, а также мысли о негативном прошлом — это то, от чего нужно отказываться. Да, есть вещи, которые мы не можем забыть, но мы всегда можем перестать о них думать, наполнив свои мысли чем-то более радостным. Фокусируйтесь на позитиве.

Ненужные вещи

Не привязывайтесь к вещам, которые вам не нужны. Чем меньше в вашем доме будет таких вещей, тем лучше для вас. Периодически проводите чистку, выбрасывая или отдавая все то, чем вы не пользуетесь, чтобы это не тормозило вас на пути к успеху.

Вредные привычки

Речь не только о курении и алкогольной зависимости. Опасных вредных привычек бесконечно много: лудомания, переедание, уныние. Пересмотрите свое питание, отношение к деньгам и образ жизни в целом. Откажитесь от того, что тянет вас вниз. Это непросто, но только сила воли может вам помочь в этом плане.