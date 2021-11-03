Кармический узел: что это такое и как его развязать

Вадим Карасев

Многие наверняка слышали о таком понятии, как кармический узел. Настало время разобраться, что это такое, как он появляется и как от него избавиться. Возможно, эти знания помогут вам улучшить свою жизнь.

Ранее мы рассказывали о кармических задачах. Узлы — это нечто иное, хоть и отчасти похожее. Они тоже ставят перед нами определенные задачи, которые обязательно нужно решить.

Что такое кармический узел

Согласно учению о карме, каждый человек обладает душой, которая после смерти выбирает себе новое воплощение, ставит перед собой новые задачи. Если душа во время жизни на Земле ведет себя плохо по отношению к другим людям или у нее появляются нерешенные проблемы, это выливается в кармические проблемы — долги и узлы.

Кармический узел — это проблемы любовного характера. Узлы появляются, когда человек плохо поступил по отношению ко второй половинке — предал её либо не помог в нужный момент. Если между людьми при жизни возникают проблемы с обидами и негативными эмоциями, это выливается в кармические узлы. В следующем воплощении такие души встретятся вновь, чтобы эти проблемы разрешить. Это свойственно не только любовным, но и родственным отношениям. Например, мать бросила ребенка, поэтому в следующей жизни ей придется встретиться с трудностями, чтобы искупить вину.

Бывает и так, что, к примеру, мужчина бросил женщину, а та закончила жизнь в страданиях и одиночестве. В новом воплощении душе того мужчины представится возможность исправиться — он встретиться с трудностями, ему придется ухаживать за женой. Если он бросит ее вновь, кармический узел завяжется еще крепче. Все будет повторяться до тех пор, пока не разрешится.

Как развязать кармический узел

Для начала нужно понять, действительно ли ваши отношения являются кармическими. Вот их основные признаки:

повторение одной и той же ситуации;тяжелая болезнь второй половинки;очень сложные отношения;страх потерять человека.

Совсем не обязательно «вспоминать» предыдущие воплощения. Важно сосредоточиться на текущей жизни:

если вам тяжело жить из-за обид, нужно их отпустить;если вы причиняете кому-то боль, нужно изменить свое отношение к жизни.

Важно поступать правильно. Если вы обидели человека, но пока не расстались, сделайте все возможное для того, чтобы исправить положение. Узел развяжется, а проблемы уйдут. Жить станет гораздо легче.