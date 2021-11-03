Конференция «Безопасный интернет: что нужно знать школьникам и учителям» пройдет 11 ноября



В День борьбы с кибербуллингом, 11 ноября, с 13:00 по 17:45 по московскому времени пройдет онлайн-конференция «Безопасный интернет: что нужно знать школьникам и учителям».

Педагоги-практики, специалисты по кибербуллингу и кибербезопасности, психологи и эксперты VK, «Учи.ру», Департамента образования и науки города Москвы, платформы «Сферум» и «Лаборатории Касперского» расскажут о безопасности в Сети и инструментах, которые помогают ее обеспечить.

Конференция пройдет в онлайн-формате, эфир можно посмотреть на странице акции, а также в социальных сетях.

Мероприятие ориентировано на учителей и директоров, а также родителей школьников. В рамках конференции педагоги научатся использовать цифровые ресурсы в образовательном процессе, чтобы уроки стали интереснее. Также участники узнают об алгоритме борьбы с кибертравлей в классе и о том, как работает передача информации и как можно безопасно обмениваться данными в интернете.

Педагоги получат именной сертификат об участии, инструкцию по использованию сервисов платформы «Учи.ру», методические рекомендации от экспертов и возможность бесплатно получить психологическую онлайн-консультацию на платформе «Сферум».

Зарегистрироваться на конференцию можно на сайте. Участие в мероприятии бесплатное. Мероприятие организовано VK и «Учи.ру» при поддержке Департамента образования и науки города Москвы и платформы «Сферум». Конференцию также поддерживают «Лаборатория Касперского», АНО «Благотворительная организация «Журавлик», программа «Травли NET».