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Конференция «Безопасный интернет: что нужно знать школьникам и учителям» пройдет 11 ноября

Конференция «Безопасный интернет: что нужно знать школьникам и учителям» пройдет 11 ноября


В День борьбы с кибербуллингом, 11 ноября, с 13:00 по 17:45 по московскому времени пройдет онлайн-конференция «Безопасный интернет: что нужно знать школьникам и учителям». 

Педагоги-практики, специалисты по кибербуллингу и кибербезопасности, психологи и эксперты VK, «Учи.ру», Департамента образования и науки города Москвы, платформы «Сферум» и «Лаборатории Касперского» расскажут о безопасности в Сети и инструментах, которые помогают ее обеспечить.

Конференция пройдет в онлайн-формате, эфир можно посмотреть на странице акции, а также в социальных сетях. 

Мероприятие ориентировано на учителей и директоров, а также родителей школьников. В рамках конференции педагоги научатся использовать цифровые ресурсы в образовательном процессе, чтобы уроки стали интереснее. Также участники узнают об алгоритме борьбы с кибертравлей в классе и о том, как работает передача информации и как можно безопасно обмениваться данными в интернете. 

Педагоги получат именной сертификат об участии, инструкцию по использованию сервисов платформы «Учи.ру», методические рекомендации от экспертов и возможность бесплатно получить психологическую онлайн-консультацию на платформе «Сферум».

Зарегистрироваться на конференцию можно на сайте. Участие в мероприятии бесплатное. Мероприятие организовано VK и «Учи.ру» при поддержке Департамента образования и науки города Москвы и платформы «Сферум». Конференцию также поддерживают «Лаборатория Касперского», АНО «Благотворительная организация «Журавлик», программа «Травли NET». 

# Общество
По материалам: edu.ru

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