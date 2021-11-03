Кристен Стюарт и Дилан Мейер впервые появились на публике после объявления о помолвке

Вадим Карасев

Вчера 31-летняя Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей возлюбленной Дилан Мейер, с которой встречается уже больше двух лет. Вскоре после этого пара попала в объективы папарацци: вместе они покидали Гильдию режиссеров Америки в Нью-Йорке. Кристен шла впереди и крепко держала возлюбленную за руку, после чего они вместе сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.





Дилан Мейер и Кристен Стюарт

О помолвке с Дилан Кристен вчера сама рассказала в радиоэфире. Она призналась, что уже давно ждала от возлюбленной предложения, и наконец его получила.

Мы поженимся, мы обязательно сделаем это. Я хотела, чтобы мне сделали предложение, поэтому я думаю, что очень четко сформулировала этот запрос, и она прекрасно справилась с этим. Мы поженимся, да,

— рассказала Стюарт на шоу Говарда Стерна на SiriusXM.





В той же беседе Кристен Стюарт уточнила, что они с Дилан точно не планируют устраивать свадьбу в ближайший год из-за пандемии коронавируса, а также поделилась, каким именно видит свое идеальное торжество:

Еда — это самое важное на празднике. Меня не волнуют цветы и прочее, но еда точно должна быть в полном порядке. На свадьбу я хочу надеть свою лучшую пару джинсов Levi's и, к примеру, свою старую футболку с принтом в виде смокинга. Я хочу чувствовать себя расслабленно в этот день, чтобы все было очень по-домашнему. Я хочу увидеть, как Дилан зальется смехом, когда увидит меня в футболке-смокинге.





Кристен также призналась, что хотела бы сыграть свадьбу в Лос-Анджелесе, чтобы все родные и близкие смогли посетить этот праздник. Актриса также хотела бы отказаться в этот день от некоторых традиций, с которыми у многих устойчиво ассоциируется этот праздник:

Я хочу, чтобы все было спокойно. Не хочу, чтобы кто-то вел кого-то к алтарю. Мы просто собираемся встать, произнести клятвы, а потом устроить чертову вечеринку! Это своего рода отличный повод собраться с друзьями и признаться в любви друг другу перед ними.Напомним, что первые слухи о романе актрисы и сценаристки появились в 2019 году. При этом познакомились Кристен и Дилан еще восемь лет назад, однако тогда их пути разошлись на несколько лет. Когда же они вновь увиделись, то сразу поняли, что должны быть вместе. До встречи с Мейер у Кристен были романы как с женщинами, так и с мужчинами: какое-то время она встречалась с коллегой по "Сумеркам" Робертом Паттинсоном, а также была вместе с известной моделью Стеллой Максвелл.





Яна Марковская