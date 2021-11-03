Леди Гага снялась для двух обложек Vogue и рассказала о съемках фильма "Дом Gucci"

Вадим Карасев

35-летняя Леди Гага стала новой героиней двух свежих номеров журнала Vogue: итальянского и британского. Певица и актриса появилась сразу на двух обложках изданий и приняла участие в фотосъемке. Как отметили журналы, они впервые в истории разделили одну звезду для своих обложек.

На обложке британской версии издания певица позирует в черном платье Schiaparelli. Стилизовал съемку главный редактор журнала Эдвард Эннинфул, а фотографом выступил небезызвестный Стивен Мейзел.





В итальянском Vogue Леди Гага предстала в совершенно другом образе. Она позирует в розовом наряде Valentino.





Такой интерес к ее персоне сейчас не случаен — недавно актриса снялась в фильме Ридли Скотта "Дом Gucci", мировая премьера которого состоится 24 ноября. Картина является одной из самых ожидаемых киноновинок этого года.

В фильме певица играет Патрицию Реджани, супругу внука основателя модного дома Гуччи Маурицио. Через несколько лет после развода Патриция заказала убийство своего бывшего мужа, за что была приговорена к 29 годам тюремного заключения. На свободу она вышла пять лет назад — ее освободили досрочно за хорошее поведение.

Как рассказала звезда, с Патрицией она никогда не общалась, и отметила, что никто не должен был указывать ей, как ее играть, даже сама осужденная.





Леди Гага в фильме "Дом Gucci"

Звезда призналась, что в образе своей героини она прожила полтора года и так глубоко вошла в роль, что потеряла связь с реальностью.

В какой-то момент, ближе к концу съемок, у меня возникли некоторые психологические проблемы Я была либо в своем гостиничном номере, жила и говорила, как Реджани, либо — на съемочной площадке, где вела себя и говорила, как она. Я помню, как однажды отправилась на прогулку в Италию. Я не гуляла до этого около двух месяцев и запаниковала. Я думала, что нахожусь на съемочной площадке,

— сказала певица.

Чтобы лучше вжиться в роль, она даже покрасила волосы и стала оттачивать итальянское произношение.





Свой персонаж Гага назвала противоречивым, отметив, что, с одной стороны, она не хочет прославлять кого-то, кто совершил убийство, а с другой — что хочет отдать дань уважения всем женщинам, которые стали "экспертами в выживании".

Я надеюсь, что женщины посмотрят это и напомнят себе, что нужно дважды подумать о том, что, причиняя боль людям, они их сильно ранят,

— сказала она.

Партнерами Леди Гаги по съемочной площадке стали Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Хайек и другие.





Мариана Панкина