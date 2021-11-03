Лив Тайлер рассталась с Дэйвом Гарднером

Несмотря на разрыв, знаменитости вместе отдыхали летом44-летняя американская актриса Лив Тайлер рассталась со своим возлюбленным и лучшим другом футболиста Дэвида Бекхэма — британским спортивным агентом Дэйвом Гарднером. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на собственный источник.Тайлер и Гарднер были вместе семь лет. В 2015 году они обручились, однако свадьба так и не состоялась. Пара воспитывает двоих детей — 6-летнего сына Сейлора Джина и 5-летнюю дочь Лулу Роуз.Отмечается, что Лив решила сосредоточиться на карьере актрисы и продюсировании, а Дэйв — на работе над футбольным проектом Бекхема и предпринимательской деятельности. Источник сообщил изданию, что знаменитости расстались еще в марте, но скрывали это от общественности. Сейчас звезды поддерживают теплые отношения и даже вместе отдыхали летом.