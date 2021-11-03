Лучшее за неделю: Бузова в синяках показала накаченную спину, а Шаляпин приобрел участок в Подмосковье

Очередные светские новости за время локдауна и не только — в видеообзоре WomanHit.ruНесмотря на практически полное отсутствие светской жизни, WomanHit.ru удалось побывать на вручении премии и запечатлеть на ней самых ярких персонажей: похудевшую Регину Тодоренко и изрядно накаченную Ольгу Бузову. Кроме того, стали известны детали наследства и благосостояния Прохора Шаляпина. Об этом и многом другом — в видеоотчете светского обозревателя Ульяны Калашниковой.