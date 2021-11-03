Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лучшее за неделю: Бузова в синяках показала накаченную спину, а Шаляпин приобрел участок в Подмосковье

Лучшее за неделю: Бузова в синяках показала накаченную спину, а Шаляпин приобрел участок в Подмосковье

Лучшее за неделю: Бузова в синяках показала накаченную спину, а Шаляпин приобрел участок в Подмосковье
Очередные светские новости за время локдауна и не только — в видеообзоре WomanHit.ruНесмотря на практически полное отсутствие светской жизни, WomanHit.ru удалось побывать на вручении премии и запечатлеть на ней самых ярких персонажей: похудевшую Регину Тодоренко и изрядно накаченную Ольгу Бузову. Кроме того, стали известны детали наследства и благосостояния Прохора Шаляпина. Об этом и многом другом — в видеоотчете светского обозревателя Ульяны Калашниковой.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

Последние новости

Баба Нина - существует ли она на самом деле и где она живет: все о ясновидящей, фото
Баба Нина - существует ли она на самом деле и где она живет: все о
Скончался актер сериала «Бригада»
Скончался актер сериала «Бригада»
Навка пожаловалась, что ее дочь засудили на спортивных соревнованиях
Навка пожаловалась, что ее дочь засудили на спортивных соревнованиях
58-летняя Деми Мур вышла в свет в откровенном наряде
58-летняя Деми Мур вышла в свет в откровенном наряде
Дмитрия Дюжева выгнали с показа Валентина Юдашкина
Дмитрия Дюжева выгнали с показа Валентина Юдашкина
Илья Авербух признался, что планирует еще детей от Арзамасовой
Илья Авербух признался, что планирует еще детей от Арзамасовой
Бритни Спирс обвинила мать в своем 13-летнем опекунстве
Бритни Спирс обвинила мать в своем 13-летнем опекунстве
Мнение мужчин: 5 самых отталкивающих привычек женщин
Мнение мужчин: 5 самых отталкивающих привычек женщин
20+ ловеласов из соцсетей, устоять перед которым просто невозможно
20+ ловеласов из соцсетей, устоять перед которым просто невозможно
7 признаков, что пора сменить работу
7 признаков, что пора сменить работу
20 небанальных идей для свадебных фото, которые все захотят повторить
20 небанальных идей для свадебных фото, которые все захотят повторить
25 поцелуев со свадеб, которые всем срочно захочется развидеть
25 поцелуев со свадеб, которые всем срочно захочется развидеть

Топ на сегодня

Кармический узел: что это такое и как его развязать
Кармический узел: что это такое и как его развязать
Даша Жукова, Деми Мур, Ким Кардашьян и другие на премии WSJ's Innovator Awards в Нью-Йорке
Даша Жукова, Деми Мур, Ким Кардашьян и другие на премии WSJ's
Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ
Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ
Ежедневный ритуал во время умывания на финансовую удачу
Ежедневный ритуал во время умывания на финансовую удачу
Лунный день сегодня 3 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 3 ноября 2021 года

Еще по теме

Пусть говорят «Невеста Прохора Шаляпина» – эфир от 07.09.2016: смотреть видео выпуск с Прохором Шаляпиным и Анной Калашниковой
Возлюбленная Прохора Шаляпина раскрыла имя отца ребенка Калашниковой
Прохор Шаляпин нашел себе новую губастенькую музу
Прохор Шаляпин готов участвовать в воспитании сына Анны Калашниковой