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Лунный день сегодня 3 ноября 2021 года

Лунный день сегодня 3 ноября 2021 года

Каждый день Луна сталкивает нас с новыми испытаниями. В эту среду она подготовила для нас много интересного. Что именно — вы сможете узнать из лунного календаря.


Эксперты считают, что это отличный день для организации планового или внепланового выходного. В профессиональной сфере всё достаточно спокойно, поэтому можно заняться делами насущными. Будьте внимательны к себе самим, к своим потребностям. Астрологи отмечают, что у многих сегодня обострится интуиция и дар предвидения, а это говорит о том, что на эти сутки выпадет отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему.

Фаза Луны: убывающая Луна в Весах второй день. Ночное светило намекает на бесперспективность повышенной самоотдачи и опасность переутомления. Неспешность и эмоциональная стабильность в 28 лунный день помогут добиться успехов в делах и осуществить все планы.

Магнитные бури 3 ноября: возмущений магнитного поля Земли не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


осмотрительность в финансовой сфере;
общение;
взаимная помощь;
отдых;
размеренность.

Что отпугнет успех в этот день


кредиты;
агрессия;
чрезмерная амбициозность.

Домашние дела по лунному календарю

Согласно мнению астрологов и экспертов сайта dailyhoro.ru, Луна не одобрит чрезмерное стремление к чистоте, поэтому не стоит браться за пылесос или швабру. Астрологи советуют воздержаться даже от приготовления сложных блюд. Луна в Весах не любит сложностей, поэтому будет куда полезнее потратить эту среду на отдых и восстановление сил. Это упорядочит мысли и поможет найти применение своему таланту.

Что надеть в эту среду

Этот воскресный день полезно провести в нарядной одежде: Весы любят эпатаж. Главное правило — нужно выбирать теплые тона и удобные вещи. В украшениях скромничать не стоит, особенно если вы хотите преуспеть в любви: можно добавить больше золота и драгоценных камней типа рубина, граната. Рубин придаст вам уверенности и сделает вас более обаятельными и харизматичными. Гранат обладает похожими свойствами, но также провоцирует окружающих на честность и открытость.


Любовь и общение 3 ноября

Этот день в целом очень благоприятен для романтики, знакомств и любви: внезапно пробудившиеся яркие эмоции дадут возможность укрепить существующие отношения и и облегчат общение с противоположным полом. Можно смело признаваться в любви и проводить время с семьей, второй половинкой.


В целом это благоприятный день для общения. Астрологи советуют провести этот день в кругу самых близких людей. Чем дольше вы будете общаться с приятными людьми, тем будет лучше. Ограничьте общение с теми, кто вам не нравится. Особенно сильно избегайте корыстных людей, которые хотят что-то получить, ничего не предлагая взамен.

Финансы и работа в 28 лунный день

В конце лунного месяца будьте предельно осмотрительными: Весы будут подталкивать вас на ненужные траты, которые вряд ли принесут удовлетворение в будущем. День больше располагает к тому, чтобы медленно, но верно двигаться к целям, не торопясь. Так что разумнее посвятить его уже начатым задачам, а с новыми проектами пока повременить.

Не стоит приобретать вещи в кредит. Астрологи настоятельно советуют не влезать сегодня в долги. Лишние неприятные мысли вам точно ни к чему. Это благоприятный день для планирования дел на будущее и для переговоров. Не торопитесь и будьте предельно внимательными.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Под влиянием Весов в нашем мире не будет места злости и агрессии, так что подобные чувства лучше игнорировать. Именно вы управляете своими чувствами в этот день, а это значит, что не нужно позволять кому-то или чему-то отнимать у вас право на счастье и внутреннюю гармонию.


Если вам по каким-то причинам сложно контролировать свои эмоции, то постарайтесь заранее предотвратить стрессовые ситуации. Пребывание в спокойном состоянии позволит избежать нежелательных событий, на которые может провоцировать Луна в Весах. Оставайтесь самими собой.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

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