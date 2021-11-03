Мадонна в образе Харли Квинн отметила Хэллоуин с бойфрендом и детьми

Вадим Карасев

Едва все успели определиться с личными фаворитами прошедшего Хэллоуина, как сегодня подоспела новая порция праздничных снимков. Грандиозную вечеринку по случаю праздника устроила 63-летняя Мадонна. Отмечала Хэллоуин звезда вместе со своими многочисленными друзьями, 27-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и детьми: 25-летней Лурдес Леон, 21-летним Рокко, 16-летним Дэвидом Бандой, 15-летней Мерси Джеймс и девятилетними Стеллой и Эстер.





Мадонна









Мадонна и Ахламалик УильямсЛурдес Леон

Сама Мадонна перевоплотилась в Харли Квинн, известную суперзлодейку и соратницу Джокера. Она была одета в блестящие мини-шорты, колготки в сеточку, короткий топ с надписью "Папочкин маленький монстр", красно-синий бомбер и ботинки на высокой платформе. Подобно своей героине, она сделала два хвостика и выкрасила их в розовый и голубой цвета. Ну и, конечно, неотъемлемой частью ее образа стала бейсбольная бита.

Кроме того, чтобы соответствовать персонажу Харли Квинн в исполнении Марго Робби в фильме "Отряд самоубийц", Мадонна сделала несколько татуировок, которые были видны через ее колготки.

От образа звезды ее поклонники пришли в восторг и назвали ее королевой Хэллоуина. Похоже, у Хайди Клум появилась серьезная конкурентка!





Мадонна с дочерью Эстер





Дочь Мадонны Стелла

Бойфренд Мадонны праздничный дресс-код почему-то проигнорировал, а вот ее дети, напротив, свою мать поддержали. Сын Мадонны Дэвид предстал в образе актера и комика Ричарда Симмонса, ее дочь Эстер выбрала наряд чирлидерши, а Лурдес Леон, похоже, хотела повторить образ героини Меган Фокс из фильма "Тело Дженнифер", надев мини-юбку и измазав лицо искусственной кровью.





Дочь Мадонны Мерси Джеймс









Мадонна с сыном Дэвидом









Марго Робби в фильме "Отряд самоубийц"





Мариана Панкина