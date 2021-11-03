Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мадонна в образе Харли Квинн отметила Хэллоуин с бойфрендом и детьми

Мадонна в образе Харли Квинн отметила Хэллоуин с бойфрендом и детьми

Едва все успели определиться с личными фаворитами прошедшего Хэллоуина, как сегодня подоспела новая порция праздничных снимков. Грандиозную вечеринку по случаю праздника устроила 63-летняя Мадонна. Отмечала Хэллоуин звезда вместе со своими многочисленными друзьями, 27-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом и детьми: 25-летней Лурдес Леон, 21-летним Рокко, 16-летним Дэвидом Бандой, 15-летней Мерси Джеймс и девятилетними Стеллой и Эстер.


Мадонна



Мадонна и Ахламалик Уильямс
Лурдес Леон

Сама Мадонна перевоплотилась в Харли Квинн, известную суперзлодейку и соратницу Джокера. Она была одета в блестящие мини-шорты, колготки в сеточку, короткий топ с надписью "Папочкин маленький монстр", красно-синий бомбер и ботинки на высокой платформе. Подобно своей героине, она сделала два хвостика и выкрасила их в розовый и голубой цвета. Ну и, конечно, неотъемлемой частью ее образа стала бейсбольная бита.

Кроме того, чтобы соответствовать персонажу Харли Квинн в исполнении Марго Робби в фильме "Отряд самоубийц", Мадонна сделала несколько татуировок, которые были видны через ее колготки.

От образа звезды ее поклонники пришли в восторг и назвали ее королевой Хэллоуина. Похоже, у Хайди Клум появилась серьезная конкурентка!


Мадонна с дочерью Эстер


Дочь Мадонны Стелла

Бойфренд Мадонны праздничный дресс-код почему-то проигнорировал, а вот ее дети, напротив, свою мать поддержали. Сын Мадонны Дэвид предстал в образе актера и комика Ричарда Симмонса, ее дочь Эстер выбрала наряд чирлидерши, а Лурдес Леон, похоже, хотела повторить образ героини Меган Фокс из фильма "Тело Дженнифер", надев мини-юбку и измазав лицо искусственной кровью.


Дочь Мадонны Мерси Джеймс



Мадонна с сыном Дэвидом



Марго Робби в фильме "Отряд самоубийц"



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Артем Метелев предложил Общественной палате стать основным партнером сервиса "Добро.Навигатор"
Артем Метелев предложил Общественной палате стать основным партнером
Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ
Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ
Лунный день сегодня 3 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 3 ноября 2021 года
На заседании в рамках форума "Сообщество" детский омбудсмен назвала свою главную задачу на новом посту
На заседании в рамках форума "Сообщество" детский омбудсмен
Сергей Лазарев показал, как отметил день рождения сына Никиты
Сергей Лазарев показал, как отметил день рождения сына Никиты
В рамках круглого стола на форуме "Сообщество" эксперты обсудили распространение фейков на выборах в Госдуму
В рамках круглого стола на форуме "Сообщество" эксперты
"Эдвард руки-ножницы", "Как стать принцессой", "Таксист": героев каких фильмов еще косплеили звезды на Хэллоуин
"Эдвард руки-ножницы", "Как стать принцессой",
В Счетной палате обсудили основные проблемы жилищного строительства
В Счетной палате обсудили основные проблемы жилищного строительства
Artik теперь без Asti — собрали плейлист из 10 главных хитов группы для "грустного дэнса" сегодня вечером
Artik теперь без Asti — собрали плейлист из 10 главных хитов группы
Архангельская и Амурская области налаживают сотрудничество в сфере образования
Архангельская и Амурская области налаживают сотрудничество в сфере
Кристен Стюарт помолвлена со своей девушкой Дилан Мейер
Кристен Стюарт помолвлена со своей девушкой Дилан Мейер
Мишустин предложил Казахстану называть Россию "братским соседом"
Мишустин предложил Казахстану называть Россию "братским

Топ на сегодня

Родительская суббота в ноябре 2021 года
Родительская суббота в ноябре 2021 года
Заговоры на скорую встречу влюбленных в разлуке
Заговоры на скорую встречу влюбленных в разлуке
Битва платьев: Кайли Миноуг против Риты Оры
Битва платьев: Кайли Миноуг против Риты Оры
Bank of America предрек нефть по $120 за баррель
Bank of America предрек нефть по $120 за баррель
В новый КоАП внесли штраф до 3 тыс. рублей за парковку на газоне
В новый КоАП внесли штраф до 3 тыс. рублей за парковку на газоне

Еще по теме

Пока все дома: Мадонна поделилась редкими кадрами с шестью детьми и молодым бойфрендом
Подруга Мадонны Деби Мейзар прокомментировала роман певицы с 25-летним Ахламаликом Уильямсом
Мадонна с бойфрендом и детьми прилетела в Нью-Йорк, чтобы отпраздновать свой день рождения
Танцы и яркие наряды: Мадонна отпраздновала день рождения на Кубе с сыном Рокко, дочерью Лурдес и друзьями