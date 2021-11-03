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Мария Горбань снялась топлес и указала свой вес

Мария Горбань снялась топлес и указала свой вес
34-летняя актриса Мария Горбань поделилась пикантным фото и раскрыла секрет своей стройности. В начале августа Мария Горбань родила сына. Актрисе удалось чуть ли не сразу вернуться в прежнюю форму. Уже через неделю она танцевала в бикини. И сегодня актриса продолжает радовать поклонников, демонстрируя точеную фигуру. Накануне Мария поделилась новым снимком, на котором запечатлена топлес. Актриса позирует в широких брюках, накинув пиджак. Голую грудь Горбань прикрыла рукой, однако пышный бюст и рельефный пресс ей спрятать не удалось. Актриса выбрала провокационную позу и продемонстрировала главные достоинства своей фигуры.
Мария Горбань «Нужно быть праздником в собственной жизни ! 🖤», - подписала кадр молодая мама. Мария  уже вернулась в добеременную форму. «Сейчас вес 54 кг, а рост 172 см», — сообщила она в сторис. Мария также поделилась своим секретом. Генетика, работа, спорт и правильное питание — то, что помогло ей так быстро похудеть. Фанаты восхищаются изящной фигурой звезды. Они выразили восторг в комментариях: «Как можно после родов так выглядеть 😍», «Вы богиня», «Не фото, а картина», «Худенькая, но фигуристая.❤️❤️❤️».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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