Михаил Муромов: биография, личная жизнь, семья, жена и дети (фото)

Начальные строки биографии

Музыка в его жизни

Личная жизнь артиста

В конце ХХ века на советской эстраде появилось много талантливых исполнителей, среди которых выделялся необычной интеллигентностью Михаил Муромов. С первых песен он завоевал многочисленных поклонников. Им до сих пор интересно узнать о Михаиле Муромове, его биографии и выяснить подробности личной жизни.Миша появился на свет в столице России 18 ноября 1950 года. В семье никто не занимался искусством: отец был специалистом в сфере гидравлики, мама заведовала кафедрой в техническом институте.Биография Николая ЦискаридзеОтец Михаила Муромова, Владимир Сергеевич, приходился дальним родственником А.С. Грибоедову. Он наполовину бурят. Из-за дворянского происхождения его только с пятой попытки приняли в институт.В детстве Михаил занимался боксом, в плавании добился хороших высот. Благодаря родителям заинтересовался наукой. Еще в общеобразовательной школе Михаила Муромова потянуло к музыке. Красивый парень с копной кудрей играл на гитаре, сочинял свои первые песни. В музыкальной школе учился играть на виолончели. С ребятами создал в школе ансамбль «Хрустальные кактусы», развлекал сверстников на школьных вечерах.У Муромова в школьные годы была активная жизнь. Он ходил с родителями в походы на байдарках, усиленно занимался английским языком, учился в школе с физико-математическим уклоном.В 19 лет Муромова взяли в вокально-инструментальный ансамбль «Славяне», где он получил первые впечатления от большой сцены, внимание зрителей. В это время он уже учился в институте.Муромов имеет два высших образования. Одно получил в вузе, где преподавала мама, а Московский химико-технологический институт имени Менделеева он выбрал сам.В армии Михаил нес службу в спортивной роте. Вернувшись, будущий известный певец продолжал учиться и параллельно торговал одеждой, пластинками, радиоаппаратурой. Это было обычным занятием для молодежи того периода. В аспирантуре Михаил Муромов защитил диссертацию, успешно занимался изобретениями.Муромов запатентовал 3 прибора для изготовления колбасных изделий, которые до сих пор применяются.Все эти достижения не приносили удовольствия молодому человеку, его тянуло к музыке. Уже в конце 70-х годов Муромов купил синтезатор, у себя в квартире организовал маленькую звукозаписывающую студию. Все поменялось с приходом 80-х годов.Биография Александры ЗахаровойВ своей собственной звукозаписывающей студии в 80-е годы Муромов сочинил композицию к фильму «Просто ужас». Так начался творческий путь удивительного музыканта, певца, талантливого человека. В это же время он записывает дебютную песню «Птица синее крыло». Ее он исполняет вместе с Ольгой Зарубиной. Далее он напишет песни «Метелица», «Стюардесса».Небольшие разногласия с Союзом композиторов и Аллой Пугачевой закрыли этим композициям дорогу на телеэкраны и радиоэфиры. Но они были популярны на эстрадных площадках с живой музыкой.В 1986 году у Михаила Муромова все поменялось в биографии и личной жизни – вышла песня «Яблоки на снегу». Эта композиция долго занимала первое место на телевидении. Через 2 года появились следующие хиты:«Странная женщина»;«Ариадна»;«Теплые ливни»;«Ирен»;«Салют, любимая»;«Помни про хорошее»;«Ведьма».Очаровательный, интеллигентный певец влюбил в себя всех советских женщин.Мужскую часть населения Муромов покорил афганским циклом песен. С ним он отправился на гастроли по Советскому Союзу и Афганистану для поддержки солдат во время боевых действий. Известные его хиты:«Боевым награждаешься орденом»;«Спроси пустыню»;«Афганистан»;«Ребята из Афгана».Много душевных фраз из боевых песен Муромова об Афганистане были разобраны на цитаты. Михаила наградили медалью Славы от молодежной организации Афганистана.Неожиданно Михаил уходит со сцены. Продолжают выходить его песни, но сам он их не исполняет. Прекратились активные гастроли, что вызвало разочарование и недоумение у зрителей. Вероятно, это было связано с употреблением алкоголя (увлечение сопровождало артиста всю жизнь). Со своей зависимостью Муромову было трудно справиться, но в этот период были написаны песни:«Ориноко»;«Малибу»;«Лето»;«Ты рана моя»;«Какая поздняя весна»;«Сладкий яд»;«Поздняя любовь»;«Фристайл»;«Казачья».В начале XXI века Михаил Муромов начал выступать на корпоративных мероприятиях, появлялся на телевидении, выпустил альбом с интригующим названием «Розовые на белом». Былой славы Михаилу Муромову уже не добиться, но поклонники с радостью принимают его выступления, певец не остается без комплиментов, цветов и гонораров.В настоящее время артист не собирается на покой. Он вернулся к концертной деятельности, несмотря на почтенный возраст и ограничения в связи с пандемией. Хорошую форму ему помогают поддерживать спортивное прошлое и зарядка по утрам.У Михаила Муромова интересная биография и активная личная жизнь. Это любвеобильный мужчина, который нравится женщинам и сам не против закрутить лишний роман. Женат он был всего один раз еще в молодые годы на однокурснице Тамаре. Из-за измен супруга союз продлился всего 3 года, детей у них нет. Но бывшие супруги на протяжении всей жизни сохраняют дружеские отношения, регулярно общаются.Любовью своей жизни Муромов считает Светлану Шевченко. Она работала руководителем в комиссионном магазине, но в результате финансовых махинаций была осуждена.Михаил считает, что у него четверо сыновей от разных женщин в нескольких городах. Он помогал им деньгами и с получением образования.Сам Муромов считает удивительным фактом в собственной жизни знакомство с экстрасенсом Джуной Давиташвили. После этой встречи Михаил тоже обнаружил у себя необычные способности к предвидению.У Муромова нет тяги к роскоши, богатству, накопительству. В Москве он живет в однокомнатной квартире, хотя мог бы расширить жилплощадь. Основным богатством считает вещи, которые достались от родственников. Например, он дорожит картиной, расшитой прабабушкой, у которой было 10 детей.Многие знаменитые прежде артисты эстрады неизвестны теперь, но этого нельзя сказать про Михаила Муромова. Он написал много красивых песен, композиций для фильмов, сочинял музыку для балета, но его хит «Яблоки на снегу» помнят больше всего. Поклонники Михаила Муромова знают его биографию и всю личную жизнь, удивляются талантам этого человека. Ему уже за 70, но его энергии хватает на концертную деятельность, общение с друзьями, запись музыки.Михаил Муромов начал писать музыку еще в школьные годы.Он сам организовал звукозаписывающую студию у себя дома.У него был один официальный брак, больше Муромов не женился.В школе Михаил с друзьями создал ансамбль «Хрустальные кактусы».Краткая информация о Михаиле МуромовеИмя: Михаил МуромовОтчество: ВладимировичДень рождения: 18.11.1950Возраст: 70 летМесто рождения: МоскваРост: 187 смВес: 82 кгЗнак Зодиака: СкорпионВосточный гороскоп: ТигрДеятельность: певец, композитор