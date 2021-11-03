Мнение мужчин: 5 самых отталкивающих привычек женщин

1. Любовь к сплетням

2. Постоянные приставания с вопросом: «О чем ты сейчас думаешь?»

3. Втягивание посторонних в конфликты с мужчиной

4. Пытается навести порядок в вещах мужчины

5. Неадекватная ревность

Именно привычки являются выражением внутреннего мира человека. Привычки – это то, что сразу же бросается в глаза людям и составляют большую часть внешнего образа человека. Люди могут быть вполне симпатичными и милыми, но некоторые их особенности могут раздражать других и портить любые достоинства. Женщины в этом плане не исключение. Существует негласный список женских привычек, которые мужчины считают крайне отвратительными и отталкивающими, и именно о них пойдет речь ниже подробнее.Большинство женщин на планете подвержено этой слабости. Почему-то процесс обмена сплетнями является очень затягивающими и увлекательным для всех представительниц прекрасного пола. Одно дело, когда это происходит сугубо в дамском кругу, а другое дело, когда женщина начинает втягивать в это действо своего мужчину. Она не задумывается о том, что ее избраннику попросту все равно, что там происходит у подруги Тани, с кем она закрутила очередной роман или в какой раз изменила мужу. Конечно, существуют мужчины-сплетники, однако, большинство из них не хочет тратить свое время и захламлять мозг ненужной информацией о чужом грязном белье.Влюбленная женщина хочет всегда и все знать про своего благоверного, поэтому такой вопрос она задает слишком часто. Проблема заключается в том, что девушка всегда ждет развернутого ответа на свой вопрос, когда мужчина может вообще ни о чем не думать. Он может просто смотреть в стенку, мысленно расслабившись и отпустив все проблемы, но женщина почему-то считает, что именно в данный момент в голове у мужчины происходит поистине грандиозный мыслительный процесс.Конфликты и ссоры – это вещь интимная и личная. Именно так рассуждают мужчины, но не некоторые женщины. Они почему-то считают необходимым в любой конфликтной ситуации привлекать взгляд и мнение со стороны: подруги, мамы или коллеги по работе. Кроме того, некоторые представительницы слабого пола склонны выносить за рамки отношений все подробности жизни пары, а это очень сильно раздражает всех мужчин.Большинство мужчин не любят, когда трогают их личные вещи или рабочее место. Даже если там царит сущий хаос, они называют его творческим беспорядком. Каждая вещь лежит на своем месте, и только мужчина знает всю суть данной сложной структуры и системы. Женщины же, как истинные хозяйки, пытаются навести порядок во всем этом и тут же нарываются на гнев мужчин. Личные вещи мужчин – это их пространство и лучше оставлять все, как есть, чтобы не спровоцировать лишнюю ссору.Многие женщины слишком сильно ревнуют своих мужчин. Если есть реальные поводы и причины – это одно, однако, бывает, что женщина начинает ревновать свою половинку буквально ко всем подряд. Особенно не нравится мужчинам, когда их ревнуют к прошлому: своим аналитическим умом они не могут понять какой в этом смысл, если все это уже давно прошло и забылось.