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На базе семи школ Кировской области организовано профильное обучение старшеклассников

На базе семи школ Кировской области организовано профильное обучение старшеклассников

Работа ресурсных профильных центров, созданных на базе семи ведущих образовательных организаций Кировской области, доказала свою эффективность. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона. 

В 2021/22 учебном году к изучению дисциплин в сетевых профильных классах приступили 357 старшеклассников. Получают знания по профильным предметам 171 учащийся 10-х классов и 186 одиннадцатиклассников.

Всего в регионе открыты сетевые профильные классы по предметам гуманитарного, инженерно-технического, кадетского, физико-математического, социально-гуманитарного, естественно-научного и педагогического профилей. 

Занятия для учеников 10–11-х классов организуются на базе семи профильных ресурсных центров. Поступить на обучение могут старшеклассники, проживающие как в городе Кирове, так и в районах области. 

Таким образом, получать знания, ранее доступные только учащимся этих гимназий и лицеев, могут ученики со всей Кировской области.  

В 2021 году обучение в сетевых профильных классах Кировской области завершили 105 выпускников, из них 66 человек поступили в вузы и колледжи по специальностям в соответствии с профилем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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