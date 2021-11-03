На базе семи школ Кировской области организовано профильное обучение старшеклассников

Работа ресурсных профильных центров, созданных на базе семи ведущих образовательных организаций Кировской области, доказала свою эффективность. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

В 2021/22 учебном году к изучению дисциплин в сетевых профильных классах приступили 357 старшеклассников. Получают знания по профильным предметам 171 учащийся 10-х классов и 186 одиннадцатиклассников.

Всего в регионе открыты сетевые профильные классы по предметам гуманитарного, инженерно-технического, кадетского, физико-математического, социально-гуманитарного, естественно-научного и педагогического профилей.

Занятия для учеников 10–11-х классов организуются на базе семи профильных ресурсных центров. Поступить на обучение могут старшеклассники, проживающие как в городе Кирове, так и в районах области.

Таким образом, получать знания, ранее доступные только учащимся этих гимназий и лицеев, могут ученики со всей Кировской области.

В 2021 году обучение в сетевых профильных классах Кировской области завершили 105 выпускников, из них 66 человек поступили в вузы и колледжи по специальностям в соответствии с профилем.