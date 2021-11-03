На заседании в рамках форума "Сообщество" детский омбудсмен назвала свою главную задачу на новом посту

Вадим Карасев

В ходе пленарного заседания форума "Сообщество" Общественной палаты уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что считает своей обязанностью повысить квалификации специалистов в области защиты детства совместно с ключевыми вузами и экспертами.

По ее словам, в первые дни работы она уже получила "колоссальное количество обращений от некоммерческих организаций (НКО)". Мария Львова-Белова предположила, что НКО сегодня становятся ресурсом быстрой помощи там, где государственная система быстро сработать не может. В ее планах расширение взаимодействия института детского омбудсмена с НКО.

Она также сообщила о запуске проекта по сбору предложений, касающихся защиты прав детей.

"На сайте проекта по QR-коду открывается страница, куда каждый руководитель или участник некоммерческой организации, руководитель социального проекта может внести свои идеи, инициативы, проекты, свои видения. Я могу пообещать, что я лично буду отсматривать все", — рассказала омбудсмен.