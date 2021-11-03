Налоговые льготы для рынка аренды жилья в Приморье будут действовать три года

Налог на имущество для организаций сферы наёмного жилья снизят

Изменения в статью 2 регионального закона «О налоге на имущество организаций», предусматривающие снижение налоговой нагрузки на организации, реализующие проекты в сфере арендного жилья, депутаты внесли на очередной сессии Законодательного собрания по инициативе главы Приморья сразу в трёх чтениях.

Воспользоваться льготой смогут организации, которые предоставляют денежные ссуды для строительства арендных домов либо управляют наёмным жильём и сдают его в аренду. Ставка по налогу на имущество для таких организаций будет снижена с текущего уровня 2,2 процента до 0,1 процента.

Налоговая льгота будет действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года и распространяться на квартиры и машино-места, входящие в состав многоквартирных домов и предназначенные для сдачи в аренду физическим лицам. Причём пониженная налоговая ставка в отношении этих объектов будет применяться, если организация сдаёт внаём квартиры суммарной общей площадью не менее 2400 квадратных метров либо направляет на строительство арендного жилья не меньший объём средств, чем высвобождается в результате применения налоговой льготы.

Как отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, налоговая льгота должна стимулировать развитие рынка организованной аренды жилых помещений, в том числе способствовать увеличению числа предложений качественного арендного жилья, отвечающего современным стандартам.

Ставку по налогу на имущество снизят с текущих 2,2 до 0,1 процента.

Востребованность налоговой льготы подтверждена Корпорацией развития жилищного строительства, которая является регио­нальным оператором Приморского края по развитию жилищного строительства, ипотечного кредитования и арендного жилья, а также единым всероссийским институтом развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ», планирующим реализацию в регионе пилотных проектов по строительству коммерческого и социального арендного жилья с привлечением частных инвестиций.

Снижение налога на имущество для организаций, которые реализуют проекты в сфере арендного жилья, повлечёт выпадающие доходы краевого бюджета в размере 43,1 миллиона рублей в 2022 году и 203,9 миллиона рублей - в 2023 году. Ожидается, что они будут нивелированы за счёт налоговых поступлений организаций от доходов по сборам арендной платы за предоставление жилых помещений и продажи арендного жилья, которые, по предварительным оценкам, в 2022 году составят 37,4 миллиона рублей, в 2023 году - 548,7 миллиона рублей.

Напомним, что в настоящее время в Приморье реализуется программа «Арендное жильё», которая призвана создать условия для повышения миграционной активности населения и обеспечить приток квалифицированной рабочей силы в экономически эффективные отрасли региона. Всего в ближайшие два года по этой программе планируется сдать около 100 тысяч квадратных метров арендного жилья (почти две тысячи квартир) для молодых и узконаправленных специалистов, работников бюджетной сферы.

Елена Степанюк

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