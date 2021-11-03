«Не стоит говорить о его кончине»: стилист Дмитрия Дюжева прокомментировала скандал с Юдашкиным

Лена Червова высказалась о поступке актера, которого выгнали с показаСегодня публика обсуждает поступок, который совершил Дмитрий Дюжев на показе известного модельера Валентина Юдашкина. Артист имел неосторожность использовать выражения, которые, мягко говоря, не совсем понравились самому Валентину, поэтому Дюжева попросили покинуть мероприятие.«Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно…» — высказался артист перед началом показа. Неподалеку находились сам Юдашкин с женой и другие гости. Сейчас высказывание актера активно обсуждается в интернете. Многие осуждают Дюжева за его слова. Звёздный стилист Лена Червова, которая работала со многими артистами, в том числе и с Дмитрием, не столь категорична. В беседе с WomanHit.ru Лена рассказала о работе с актером и охарактеризовала его как приятного клиента.«Дмитрий — очень приятный человек, клиент. Мне было классно и просто с ним работать. Он всегда поддерживал мои идеи, так как знает, что нужно доверять специалистам», — сказала девушка.Также Червова высказалась насчёт речи Дюжева в адрес Юдашкина. Стилист не поддерживает слова актера и считает, что людям стоит правильнее подбирать выражения.«В данной ситуации я не считаю правильным говорить такие слова в адрес Валентина, особенно на его же показе. У Валентина сейчас невероятно трудная ситуация в жизни, он борется с болезнью, но продолжает работать несмотря ни на что. Его стоит поддержать, а не говорить о его возможной кончине», — заключила Червова.Напомним, что Валентин уже несколько лет борется с раком пищевода, перенёс несколько операций и курсов химиотерапии. Несмотря на это Юдашкин продолжает работать и радовать публику своими новыми коллекциями.