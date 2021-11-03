«Нет ничего личного»: Кехман рассказал, почему Цискаридзе лучше Бузовой

На спектакль с Ольгой было продано всего 225 билетовНовый генеральный директор Московского художественного академического театра имени Максима Горького Владимир Кехман сравнил певицу и телеведущую Ольгу Бузову и танцора балета Николая Цискаридзе. Об этом мужчина рассказал «РЕН ТВ».Кехман объяснил, чем Николай лучше с финансовой точки зрения, чем Бузова. «Вот есть Цискаридзе. Его гонорар — 500 тысяч рублей, а сбор — 6 миллионов. Это я понимаю», — заявил гендиректор культурного учреждения.Владимир отметил, что на постановку с Ольгой было продано всего 225 билетов, поэтому ее пришлось отменить. «Эта цифра, которая не позволяет мне выпустить этот спектакль на сцену. Все, ничего другого», — сообщил мужчина.Также Кехман добавил, что у него нет никакой личной неприязни к телеведущей. «Она может говорить все что угодно. Я, более того, написал ей СМС, чтобы она не обижалась на меня, что нет ничего личного, только бизнес», — заключил генеральный директор МХАТа.