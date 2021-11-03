Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — древнейшая наука, которая изучает влияние чисел на жизнь человека и мира в целом. Эксперты рассказали о том, какое число будет сегодня стоять выше остальных и как это отразится на нашем настроении и удаче.

Сегодняшний день можно однозначно отнести к числу благоприятных. Числа помогут нам запрограммировать свое мышление на лучшую жизнь. Удача будет на стороне тех, кто предпочитает не сидеть на месте, а действовать.

Число-покровитель 3 ноября 2021 года

Чтобы выяснить, какое число будет самым главным, складываем цифры даты и прибавляем в конце порядковый номер среды. Получаем: 3+1+1+2+0+2+1+3=13. 1+3=4.

Четверка — число этого дня. Как и в любой другой день, ее энергетика будет крайне благоприятной. Эксперты советуют заниматься теми делами, у которым у вас лежит душа. Развлекайтесь, занимайтесь делами по дому, бизнесом, увлечениями. Посвятите себя всему понемногу. Это поможет насладиться жизнью, сохранить энергетический баланс. Это очень благоприятный день для всех, кто много работает на благо других. Четверка поощряет самопожертвование, поэтому вам точно воздастся за ваши добрые поступки. Главный символ дня — сфера. У нее нет острых углов, поэтому и нам стоит спрятать свои шипы.





События 3 ноября из прошлого

3 ноября 1888 года свое последнее преступление совершает Джек Потрошитель. Как известно, серийного убийцу так никто и не найдет. Четверка не допустит сегодня безнаказанного нарушения правил морали. Будьте уверены в том, что возмездие придет к тем, кто сделает вам плохо.

3 ноября 1907 года в воздух поднялся первый в мире вертолет. Это день чудес и необычных событий, но их источником будет не судьба и Вселенная, а сами люди.

3 ноября 1928 года Турция переходит с арабского на латинский алфавит. Это день, когда кардинальные изменения могут пойти вам на пользу. Четверка поможет стабилизироавть обстановку.

3 ноября 2014 — день открытия «Башни свободы» на том самом месте, где рухнули башни-близнецы 11 сентября 2001 года. Сегодня важно помнить о прошлом, чтобы изменить настоящее и будущее.

Советы нумерологов на эту среду

Один из самых полезных жизненных навыков 3 ноября — это умение быстро забывать все плохое. Четверка поможет нам научиться прощать и отпускать.

Если у вас что-то не получается сделать, попробуйте просто избрать иную стратегию. Возможно, в таком случае вам повезет.

Сегодняшние дела станут прологом для чего-то хорошего и позитивного. Не бойтесь начинать что-то новое.

Не нужно плясать под чужую дудку. Опирайтесь на собственный опыт и не бойтесь брать на себя ответственность. Будьте сильными сегодня.

Свести проблемы к минимуму вам поможет спокойствие. Четверка не терпит напряжения, грубости и стрессов. Сохраняйте невозмутимость, хладнокровие, душевное спокойствие.

Старайтесь делать так, чтобы ваши намерения были исключительно благими. Не поступайте хитро, не обманывайте людей.

Талисманы удачи на 3 ноября

Родонит. Это камень, который сближает людей, выполняя роль любовного магнита. Также этот камень гармонизирует внутренний мир человека, что очень важно.

Фиолетовый и синий оттенки в одежде. Эти оттенки укрепят вашу интуицию и помогут в духовном росте. С ними созидательная сила Четверки станет еще более ощутимой.