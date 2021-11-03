Обеспечение безопасности Рунета субсидируют

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Дмитрий Литвинов

Центр мониторинга и управления сетями связи общего пользования получит субсидии на разработку программных и аппаратных продуктов. Постановление Правительства, корректирующее правила предоставления средств, вступает в силу 3 ноября.

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2019 году в России создан Центр мониторинга и управления сетями связи. Он занимается разработкой программного обеспечения и оборудования для мониторинга и управления сетью связи общего пользования, сбором информации о маршрутах трафика, управлением программно-техническими средствами, обеспечивающими безопасность российского сегмента Интернета, а также введением в эксплуатацию системы фильтрации интернет-трафика при использовании информресурсов детьми.

Субсидии предоставляют на разработку программных и аппаратных продуктов для Центра сторонними организациями. Размер таких затрат в 2021 году не должен превышать 60 процентов от выделенных средств, с 2022 года — не больше половины.





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Новым постановлением кабмина актуализирован порядок предоставления субсидии на создание и функционирование информационных систем. В частности, скорректированы результат предоставления субсидии и показатели, необходимые для его достижения.

«Результатом предоставления субсидии является количество созданных и функционирующих информационных систем мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — сказано в документе.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.

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