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Один вид клюворылых китов разделили на два

Один вид клюворылых китов разделили на два

Ученые выявили неизвестный ранее вид кита, который встречается у берегов Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии.

Авторы работы пытались уточнить статус изолированных популяций ремнезуба Тру (Mesoplodon mirus) — представителя семейства клюворылых китов, который обитает в Северной Атлантике и в южной части Индийского океана, избегая тропической зоны. Они собрали и проанализировали геномные и морфологические данные музейных образцов и обнаружили, что отличия в ДНК и строении костей китов из южного полушария заставляют признать их самостоятельным видом.

Сравнение ядерных и митохондриальных геномов китов из Атлантического и Индийского океанов указывает, что разделение их началось около 2 миллионов лет назад, а полностью обмен генами прекратился около 0,35–0,55 млн лет назад. Вероятно, препятствием для сообщения между двумя видами стали теплые воды тропиков.

Типовым экземпляром нового вида стала мертвая самка кита, которая была обнаружена 27 ноября 2011 года в Новой Зеландии. «Почти десять лет назад самку кита выбросило на берег на западном побережье Южного острова Новой Зеландии. Ее длина была 5 метров, и она была беременна, — сообщают исследователи. — Местное племя дало ей имя Нихонгоре, и ее кости были отправлены в Музей Те Папа Тонгарева в Веллингтоне».

Новый вид получил латинское название Mesoplodon eueu. Видовой эпитет eueu на одном из койсанских языков Южной Африки означает «большая рыба». Такое название ученые выбрали, так как на побережье Южной Африке было найдено большинство китов данного вида. Им пришлось упростить койсанское слово, так как в действительности оно содержит еще два щелкающих звука. В качестве обиходного названия нового вида предлагается «ремнезуб Рамари» — в честь эксперта по китам из народа маори Рамари Стюарта.

Работа была опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

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По материалам: polit.ru

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