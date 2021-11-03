Ольга Кабо рассказала о жизни после развода

Актриса Ольга Кабо заявила, что в разводе с мужем изоляция не виновата. О том, что Ольга Кабо развелась со вторым мужем, бизнесменом Николаем Разгуляевым, после 11 лет брака, стало известно ровно год назад — в ноябре. Актриса долгое время хранила молчание и ни слова не говорила ни о бывшем супруге, ни о причинах развода. Но сейчас все-таки поделилась подробностями. На вопрос журналиста, который спросил, виновата ли в расставаниях пандемия, ведь, как известно, очень многие звезды расстались в этом период, актриса ответила следующее: «В моем случае пандемия ни при чем. Мы с Николаем расстались, потому что наши отношения исчерпали себя… Для Виктора (общий сын Кабо и Расторгуева. – Прим. ред.) отец – безусловный авторитет. У них своя мужская жизнь, мальчиковые занятия. Надеюсь, при всех грустных обстоятельствах, наш сын знает, что у него есть папа и мама, которые его очень любят».Ольга Кабо После известия о разводе многие стали выражать сочувствие Ольге Кабо, жалеть ее, что она не очень-то поняла. «Разве я похожа на несчастную женщину, которая нуждается в жалости? Конечно, нет. У меня прекрасные дети, мама, которую мы с Витей и Таней поддерживаем и опекаем, моя любимая работа. Слава Богу, ритм моей жизни бурлит и находится в постоянном движении… У меня нет времени для грусти. Наоборот, я перешла на новый этап, новый виток жизни. Я открыта для творческих свершений и чувствую в себе недюжинные силы для новых побед», — заявила Ольга в интервью wday.ru. Напомним, актриса подала на развод в июле прошлого года, но лишь осенью Никулинский районный суд Москвы официально расторг брак. Дата развода совпала с днем рождения Разгуляева. Примечательно, что брак с предпринимателем у Ольги случился спонтанно. Еще во время знакомства она поняла, что Николай – ее судьба. Будущие супруги стали жить вместе на десятый день знакомства. А поженились лишь спустя несколько месяцев. Кабо родила миллионеру сына Виктора.