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Ольга Красько: биография, личная жизнь, муж, дети (фото)

Ольга Красько: биография, личная жизнь, муж, дети (фото)
Российскую актрису Ольгу Красько, о биографии и личной жизни которой пойдет речь, зритель запомнил по ярким образам, созданным ею в известных кинематографических и телевизионных проектах. Кроме кино и телевидения, она активно работает в театре «Табакерка» и считается одной из успешных российских актрис нашего времени.

Детские годы



Оля появилась на свет 30 ноября 1981 года в Харькове. Вскоре ее родители, которые не имели отношения к миру искусства, перебрались в Москву. Девочка была активным и любознательным ребенком, которому все было интересно попробовать. Она занималась в хоре, ходила в танцевальный кружок и в спортивную секцию по художественной гимнастике. В детском творческом коллективе «Надежда» обучалась сценической речи и совершенствовала свои вокальные способности. Коллектив, которым руководил Ефим Штейнберг, часто выступал с благотворительными концертами в Москве и в других городах. Эти мероприятия проходили в таких местах:
больницах;
детских домах;
на предприятиях;
в детских летних лагерях отдыха.


Интересно! Смотреть фотографии с Ольгой Красько
# Шоу-бизнес
По материалам: Клео

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