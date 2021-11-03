Перезагрузи свою жизнь: 10 разрушительных ментальных барьеров, от которых нужно избавиться

Вадим Карасев

В жизни случается множество проблем и неурядиц, справляться с которыми проще уверенным и свободным от негатива людям. Для того, чтобы перезагрузить сознание и привлечь счастье, важно избавиться от ментальных барьеров, мешающих росту и развитию.

Ментальные барьеры — это мысли и чувства, которые отравляют существование и негативно влияют на настроение, здоровье и удачу. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют от них избавляться, чтобы вновь почувствовать сладкий вкус жизни и свободы. Какими бы ни были негативные привязки: навязанными со стороны или личными, их важно перебороть для благополучного существования.

1. Привязанности. Все, что носит временный характер, не должно становиться смыслом жизни. Привязываясь к вещам или иным ценностям, человек лишает себя возможности для развития и остается в замкнутом кругу, не имея возможности из него выйти.

2. Самокритика. Безусловно, критиковать себя полезно, но только в том случае, если это помогает исправлять ошибки и неточности. Постоянная критика своих поступков приводит к неуверенности и становится причиной еще больших неудач. Такой ментальный барьер занижает самооценку и делает человека безвольным.

3. Чувство вины. Ощущать себя виновным за любые проблемы — еще один ментальный барьер, мешающий развитию. Постоянное чувство вины не дает развиваться и делает человека заложником негативных мыслей.

4. Вредные привычки. Откладывание важных дел, вредные пристрастия и иные привычки, мешающие счастливой жизни, становятся непреодолимым барьером на пути к успеху. От них нужно избавляться, воспитывая силу воли и повышая собственную самоуверенность.

5. Токсичное окружение. Еще одна причина неудач — неумение выставлять личные границы, чем и пользуются токсичные люди. Завистники, недоброжелатели и манипуляторы — не тот круг общения, находясь в котором можно достичь счастья. От такого общения нужно освобождаться немедленно.

6. Ограничения. Такой ментальный блок пагубно влияет на будущее и не дает возможности для развития. Воспринимать мир через призму «не могу», «не достоин» и «не получится» категорически нельзя, иначе жизнь действительно пройдет мимо, и удача достанется уверенным в себе и активным конкурентам. Мысленные границы нужно разрушать, чтобы «невозможно» поменялось на «в скором времени».

7. Обиды. Недовольство мешает счастью и позитивному мышлению, и от него нужно избавляться. Накапливая обиды, человек разрушает свою энергетику и ослабляет биополе, становясь уязвимым разного рода неприятностям. Из-за обид, которые копятся в подсознании, удача обходит стороной, а биополе раз за разом слабеет.

8. Поиск похвалы. Сомневаясь в себе, не достичь процветания. Занимаясь выбранным делом, не нужно искать похвалы и одобрения от окружения — не всем людям будет понятен выбор пути. Главное — хвалить себя за очередное достижение, раз за разом получая удовольствие от своей работы.

9. Предрассудки. Еще один ментальный барьер, способный связать руки и лишить воли. Из-за предрассудков, слухов и сплетен, ни на чем не основанных, многие «вязнут в болоте» и не могут найти выход из трудного положения. Избавившись от предрассудков, будет проще находить полезные связи и развиваться всесторонне.

10. Компульсии. Повторение изо дня в день некоторых действий, вошедших в привычку, — это еще один барьер, преграждающий путь к счастью. Проанализировав события дня, можно найти действия, повторение которых не нужно и лишь «засоряет» повседневность, мешая развитию и воруя драгоценное время и силы.