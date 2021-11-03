Правительство уточнило порядок пребывания в мобилизационном резерве

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Мария Соколова

В контракте о пребывании в мобилизационном резерве Вооруженных сил будут указывать обязательство граждан выполнять обязанности военной службы в период прохождения военных сборов. Такое постановление правительства вступает в силу 3 ноября.

Документ вносит изменения в Положение о порядке пребывания граждан России в мобилизационном людском резерве. Установлено, что в контракте о пребывании в этом резерве будут указывать, что гражданин добровольно дает обязательство исполнять в период прохождения военных сборов обязанности военной службы. В случае их неисполнения он несет дисциплинарную, административную, материальную и уголовную ответственность.

В муниципальных округах смогут создавать комиссии по мобилизации

Согласно законодательству, на граждан, призванных на военные сборы, распространяется статус военнослужащих. Они подлежат обязательному государственному личному страхованию на случай гибели, ранения, контузии или заболевания, полученных в период прохождения сборов. Время сборов засчитывают в общую продолжительность военной службы.

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