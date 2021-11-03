Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли на романтической прогулке в Нью-Йорке: новые фото

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли на романтической прогулке в Нью-Йорке: новые фото

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли на романтической прогулке в Нью-Йорке: новые фото

Вчера 34-летняя Блейк Лайвли и 44-летний Райан Рейнольдс в очередной раз попали в объективы папарацци. Звездную пару засняли во время романтической прогулки по Нью-Йорку. Они крепко держались за руки, о чем-то непринужденно беседовали и явно пребывали в хорошем настроении.


Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли


На минувших же выходных Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли вместе с дочерьми отметили Хэллоуин. Вместе с двумя старшими дочками (самую младшую, годовалую Бетти, родители в этот раз оставили дома) и близкой подругой семьи Тейлор Свифт они вышли на улицу, чтобы сопроводить малышек во время традиционного похода за сладостями по соседям.

Блейк явно вдохновилась персонажами старого черно-белого кино и нарядилась в клетчатый жилет, надетый поверх накрахмаленной рубашки, черные брюки с высокой талией и мокасины. Образ Лайвли дополняли короткий парик из черных волос и праздничный грим: лицо, покрытое серой краской, и губы в черной помаде. Райан особо не заморачивался и отпраздновал Хэллоуин в ярко-зеленом парике. Тейлор Свифт же в ее костюме в этот вечер было практически не узнать: она нарядилась гигантской белкой.


Блейк Лайвли

 


В своем инстаграме Лайвли призналась, что специально не продумывала свой праздничный образ и придумала свой костюм всего за 10 минут до выхода из дома. Чтобы создать устрашающий макияж, Блейк Лайвли зашла на YouTube и пошагово повторила грим за одним из мейкап-гуру. Результат, к слову, превзошел ожидания даже самой Блейк!


Блейк Лайвли

 



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

«Не стоит говорить о его кончине»: стилист Дмитрия Дюжева прокомментировала скандал с Юдашкиным
«Не стоит говорить о его кончине»: стилист Дмитрия Дюжева
ФОМ: почти 70% россиян уверены в необходимости Дня народного единства
ФОМ: почти 70% россиян уверены в необходимости Дня народного единства
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли на романтической прогулке в Нью-Йорке: новые фото
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли на романтической прогулке в Нью-Йорке:
9 вещей в нашей жизни, от которых необходимо избавиться
9 вещей в нашей жизни, от которых необходимо избавиться
10 распространенных признаков того, что мужчина изменяет
10 распространенных признаков того, что мужчина изменяет
31 романтическая идея для свадьбы
31 романтическая идея для свадьбы
5 распространенных причин женских измен
5 распространенных причин женских измен
Форум «Бережливые технологии в образовательной среде» пройдет в Кузбассе
Форум «Бережливые технологии в образовательной среде» пройдет в
В «Орленке» стартовала двенадцатая смена
В «Орленке» стартовала двенадцатая смена
Заключительный этап олимпиад на приз Губернатора завершился в Вологодской области
Заключительный этап олимпиад на приз Губернатора завершился в
В Сербии начался международный форум организаторов шествия "Бессмертный полк"
В Сербии начался международный форум организаторов шествия
Сергей Безруков опубликовал новое семейное фото и рассказал, на кого похож его младший сын
Сергей Безруков опубликовал новое семейное фото и рассказал, на кого

Топ на сегодня

На заседании в рамках форума "Сообщество" детский омбудсмен назвала свою главную задачу на новом посту
На заседании в рамках форума "Сообщество" детский омбудсмен
В рамках круглого стола на форуме "Сообщество" эксперты обсудили распространение фейков на выборах в Госдуму
В рамках круглого стола на форуме "Сообщество" эксперты
"Эдвард руки-ножницы", "Как стать принцессой", "Таксист": героев каких фильмов еще косплеили звезды на Хэллоуин
"Эдвард руки-ножницы", "Как стать принцессой",
Сергей Лазарев показал, как отметил день рождения сына Никиты
Сергей Лазарев показал, как отметил день рождения сына Никиты
Кармический узел: что это такое и как его развязать
Кармический узел: что это такое и как его развязать

Еще по теме

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс отпраздновали день рождения дочери в Диснейленде
Блейк Лайвли страшно отомстила Райану Рейнольдсу в его день рождения
В перерывах между работой: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на романтической прогулке по Нью-Йорку
Блейк Лайвли посмеялась в сети над Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом