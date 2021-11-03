Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли на романтической прогулке в Нью-Йорке: новые фото

Вадим Карасев

Вчера 34-летняя Блейк Лайвли и 44-летний Райан Рейнольдс в очередной раз попали в объективы папарацци. Звездную пару засняли во время романтической прогулки по Нью-Йорку. Они крепко держались за руки, о чем-то непринужденно беседовали и явно пребывали в хорошем настроении.





Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли





На минувших же выходных Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли вместе с дочерьми отметили Хэллоуин. Вместе с двумя старшими дочками (самую младшую, годовалую Бетти, родители в этот раз оставили дома) и близкой подругой семьи Тейлор Свифт они вышли на улицу, чтобы сопроводить малышек во время традиционного похода за сладостями по соседям.

Блейк явно вдохновилась персонажами старого черно-белого кино и нарядилась в клетчатый жилет, надетый поверх накрахмаленной рубашки, черные брюки с высокой талией и мокасины. Образ Лайвли дополняли короткий парик из черных волос и праздничный грим: лицо, покрытое серой краской, и губы в черной помаде. Райан особо не заморачивался и отпраздновал Хэллоуин в ярко-зеленом парике. Тейлор Свифт же в ее костюме в этот вечер было практически не узнать: она нарядилась гигантской белкой.





Блейк Лайвли

В своем инстаграме Лайвли призналась, что специально не продумывала свой праздничный образ и придумала свой костюм всего за 10 минут до выхода из дома. Чтобы создать устрашающий макияж, Блейк Лайвли зашла на YouTube и пошагово повторила грим за одним из мейкап-гуру. Результат, к слову, превзошел ожидания даже самой Блейк!





Блейк Лайвли

Яна Марковская