Рубин: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Рубин — драгоценный камень, который обладает огромной силой. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, чем примечателен данный минерал и в чем состоит его сила.

Существует такое понятие, как ментальная грязь. Избавиться от нее можно при помощи семи простых способов. Также в этом вам поможет периодическое использование рубина.

Физические и энергетические свойства рубина

Это красный драгоценный и полу-драгоценный камень красного цвета. Он может быть очень дорогим, но есть камни, которые обладают довольно приемлемой стоимостью, хотя при этом их энергетика так же сильна.

В этом минерале преобладает сила стихии Огня. Это камень любви, страсти и чувственности. Его магические свойства способствуют позитивному исходу в амурных делах. Он помогает производить наилучшее первое впечатление на людей противоположного пола, поэтому его полезно держать рядом или носить на себе в периоды поиска второй половинки. Также рубин делает человека более харизматичным, обаятельным.

Сила камня очень велика, поэтому его точно не стоит носить на себе или рядом с собой каждый день. Побочное свойство камня — снижение внимательности, концентрации. Рубин не дает нормально работать, уводя мысли в иное русло.

Рубин помогает также женщинам при зачатии, мужчинам при недостатке уверенности в себе. Это еще и оберег. Считается, что данный камень помогает хорошим людям преодолевать трудности в жизни. Камень умеет различать добрых личностей и плохих. Людям с темной аурой этот камень точно не окажет помощи.

Рубин избавляет человека от уныния, меланхоличного настроя. Минерал постоянно подпитывает человека положительной энергией, приносит радость и помогает бороться с отрицательными мыслями. Он помогает бороться с хронической усталостью и депрессиями.

Кому подходит рубин по Знаку Зодиака

С осторожностью носить рубин стоит тем, кто и так преисполнен положительной энергии и ведет активный образ жизни. Речь идет об Овне, Близнецах, Весах, Стрельцах. Если эти люди будут часто носить при себе рубин, они могут быстро перегореть.

Тельцов рубин делает щедрыми, открытыми и добрыми по отношению к близким. Астрологи и эксперты в области биоэнергетики советуют Тельцам носить рубин минимум пару дней в неделю, но не более четырех.

Ракам и Рыбам этот камень помогает становиться проницательными. Остальные качества камня тоже проявляются, но это свойство для этих людей самое очевидное и самое полезное.

Девам и Скорпионам рубин помогает бороться с грустью и преодолевать проблемы в жизни, бороться с ворохом дурных мыслей. Эти люди часто утопают в негативных мыслях о прошлом, забывая жить настоящим. Рубин исправляет данную проблему.

Помимо своих основных свойств, рубин очень полезен для Козерогов и Водолеев тем, что повышает их продуктивность. Под действием камня этим людям становится проще принимать судьбоносные решения.

Львам рубин помогает правильно взаимодействовать с окружающими людьми, бороться с комплексами. Когда рядом со Львами есть этот минерал, им становится проще переживать глобальные и стихийные изменения в своей жизни.