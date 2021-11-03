Самолёт Ан-12 разбился под Иркутском

15:13 Автор: Дарья Сердюкова

Источник: ТАСС

Самолёт Ан-12, совершавший рейс Якутск — Иркутск, разбился под Иркутском, место его крушения обнаружено. Об этом сообщил сибирский авиационный спасательный центр, передаёт ТАСС.

Кроме того, агентство со ссылкой на источник сообщает, что причиной крушения грузового Ан-12 в Иркутской области могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС, на борту самолёта предварительно находились восемь человек. МЧС подтвердило пропажу самолета. Сообщается, что пропавший с радаров грузовой самолет эксплуатировался белорусской авиакомпанией «Гродно».

Ранее ТАСС сообщил, что самолёт пропал с радаров над Иркутской областью. «Над Иркутской областью исчез с радаров самолёт Ан-12 рейсом Якутск — Иркутск», — приводит слова источника агентство.

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