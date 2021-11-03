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Сергей Безруков опубликовал новое семейное фото и рассказал, на кого похож его младший сын

Сергей Безруков опубликовал новое семейное фото и рассказал, на кого похож его младший сын

48-летний Сергей Безруков опубликовал в инстаграме новое фото из домашнего архива. На снимке он позирует вместе с тремя детьми, которых он воспитывает в браке с 38-летней Анной Матисон: пятилетней Марией, двухлетним Степаном и трехмесячным Василием. Кадр был сделан дома сегодняшним утром, а запечатлела семейную идиллию жена актера.

Как же классно, когда утром мы все вместе! Поэтому утро доброе! Всем доброго утра! Здоровья! Берегите родных и близких!

— дал напутствие своим подписчикам Сергей.


Сергей Безруков с дочерью Анной и сыновьями Степаном и Василием

На снимке немного видно лицо маленького Василия, которое раньше в кадр почти не попадало. В комментариях подписчики сразу же принялись обсуждать, на кого из родителей больше похож малыш. Кто-то из фолловеров предположил, что младший сын пошел в Сергея, и позже сам актер подтвердил эту теорию. Заметили поклонники и то, что двухлетний Степан тоже больше похож на Безрукова, в то время как Мария больше взяла от мамы.


Сергей Безруков с дочерью Марией


Сергей Безруков и Анна Матисон

Напомним, что о скором пополнении в семье Безрукова и Матисон стало известно в начале июля, а уже к концу месяца малыш появился на свет. Сергей был рядом с женой в процессе родов и всячески ее поддерживал. Для Анны этот ребенок стал третьим, а у Сергея уже есть двое старших детей от предыдущих отношений с актрисой Кристиной Смирновой. Актер поддерживает отношения с 13-летней дочерью Сашей и 10-летним сыном Иваном: помогает им материально, регулярно видится, а иногда даже выводит их в свет.

Двое старших детей появились на свет, когда Сергей еще состоял в браке с Ириной Безруковой. В этом браке детей не появилось, и в одном из недавних интервью актер признался, что это было для него проблемой. На Анне Матисон Сергей женился в 2016 году. Это случилось всего через год после официального развода с Ириной.


Анна Матисон с сыном Василием


Сергей Безруков и Анна Матисон
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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