Сергей Безруков показал семейную идиллию с тремя детьми

48-летний актер и многодетный отец, Сергей Безруков поделился фото с детьми от Анны Матисон, на котором впервые можно разглядеть лицо его трехмесячного сына. Сергей Безруков показал, с чего начинается его счастливое утро. Он выложил в Instagram фото в окружении своих младших наследников от сценариста и режиссера Анны Матисон. «Как же классно, когда утром мы все вместе!!!!🙏🙏🙏🙏 Поэтому утро доброе!!!. Всем доброго утра! Здоровья! Берегите родных и близких!🙏🙏🙏», — делится своим настроением счастливый отец.Сергей Безруков с детьми Поклонники тут же принялись расспрашивать, на кого похож младший сын Василий, родившийся минувшим летом и тоже попавший в кадр. На что получили гордое признание звезды кинематографа, что конечно же на папу. Собственно, как и средний Степан. Зато дочь Мария — копия мама. «Дочь копия мамы 😍❤️🦢», «Невероятный Актёр, Папа и Муж», «Степан так похож на папу!», «Доброе утро! Какая замечательная и счастливая семья 😍❤️😍», «Васек довольный 😊на Машу смотрит, нянюшка родная🥰🥰🥰», «Это ваше фото, Сергей Витальевич, напомнило невероятно добрые и тёплые советские ретро-фотографии, на которые смотришь и понимаешь, что всё хорошо, а будет ещё лучше! Стёпа - вылитый Вы в детстве, Маша - маленькая Анна, а Вася - такой богатырь-карапуз☺❤❤❤»,- пишут пользователи в комментариях. Безруков также пояснил, что отсутствующая на фото Анна Матисон потому и не видна, что фотографирует семейную идиллию. В последнее время Сергей часто выкладывает умилительные кадры, признаваясь, что счастлив в окружении своих близких. «Дом. Семья. Уют! Наконец-то… Вот честно, как же давно я об этом мечтал. Дети проснулись и уже катаются верхом на папе. На кухне пахнет блинами. Аня потрясающе готовит. Такое было только в детстве, когда жил с родителями!» — признавался Безруков ранее поклонникам. Актер также рассказал об успехах своей жены, поставившей музыкальный спектакль в Московском губернском театре.Анна Матисон «Горжусь своей женой!!! Анечка, Браво!!!!👏👏👏👏👏👍👏👏 Её «Снегурочка» собрала все «Золотые софиты»!!! Лучший музыкальный спектакль, режиссер Анна Матисон!!!», - с гордостью написал Безруков в Instagram. Напомним, у актера всего пятеро детей. Помимо наследников от Матисон, на которой женился в 2016 году, есть еще дочь Александра и сын Иван от романа с коллегой Кристиной Смирновой.