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Стиль зумеров и тиктокеров: "набоковская Лолита из нулевых" — как одевается героиня Forbes Юлия Гаврилина

Стиль зумеров и тиктокеров: "набоковская Лолита из нулевых" — как одевается героиня Forbes Юлия Гаврилина

Продолжаем знакомиться с героями нового поколения и сегодня предлагаем оценить образы 19-летней Юлии Гаврилиной, она же Юлька Шпулька, которая уже успела покорить зумеров своими тиктоками, а Forbes — своими доходами за них.

Кто: Юлия Гаврилина (@julia.gavrilina), 19 лет

Почему мы ее знаем: попала в список Forbes и купила Rolls-Royce

Что носит: все, что попадает в тренды: от велосипедок до топов кроше


Юля Гаврилина

Юлия Гаврилина родилась в Тюмени, но еще в раннем детстве переехала в Москву. На перемены ее мама решилась, когда овдовела, — Юле тогда было всего два года. Так что с тех пор девочка росла в столице, а ее воспитанием занимались мама, отчим и бабушка. И хотя социальный лифт тиктока выдернул ее не из глубокой провинции или тяжелой жизненной ситуации, как это было со многими звездами соцсети, но от шоу-бизнеса окружение Юли все-таки было очень далеко.


В 2016 году, когда Гаврилиной было 14 лет, она зарегистрировалась на платформе Musical.ly (теперь TikTok) и стала публиковать свои ролики — упор юная блогерша делала на каверы песен и танцы, которыми занималась с детства.

Стоит отметить, что в тикток Юля пришла уже достаточно опытным блогером. Она довольно рано определилась, что хочет заниматься творчеством в сети, и ранее уже активно вела аккаунты в соцсети "ВКонтакте" и на YouTube. После школы родители убедили ее поступить в институт на факультет менеджмента, но Юля предпочла заочное отделение, чтобы больше времени посвящать блогерству. Это принесло свои плоды, ведь первого солидного успеха она добилась как раз в 2019 году, когда ей было 17 лет. Тогда после участия в шоу Амирана Сардарова ей удалось набрать первый миллион подписчиков.

Однако прорывным для нее, как и для многих ее коллег, стал 2020 год, когда журнал Forbes опубликовал первый рейтинг тиктокеров, и всем окончательно стало ясно, что тикток — это не просто дурацкие ролики, но и серьезная платформа для монетизации и кузница новых звезд.



Гаврилина в списке заняла четвертое место — ее доход в тиктоке тогда оценили в 3,32 миллиона рублей. По состоянию на ноябрь 2021 года на аккаунт Юли в тиктоке подписано почти 15 миллионов пользователей, а доходы от блогерства уже позволили приобрести Rolls-Royce, стоимость которого составляет около 30 миллионов рублей.


По типажу Гаврилина близка к Вале Карнавал — обе эксплуатируют образ милой соседской девочки с детским лицом, не забывая, конечно, и "играть в Лолиту" при этом. Вместе с Валей Юля состоит и в Hype House Russia — втором по популярности доме тиктокеров после Dream Team House, возглавляемого Даней Милохиным.



Жанровое разнообразие роликов Гаврилиной довольно велико — от видео со сбором икеевской мебели до незамысловатых танцев у бассейна. Не говоря уже о том, что (кто бы мог подумать) на определенном этапе Гаврилина, как и многие тиктокеры, тоже запела и уже успела выпустить шесть синглов.

Своим гардеробом Юля, кажется, стремится к таким же "широким охватам". Ослепить публику обилием дорогих логотипов Гаврилина не особо старается (хотя без сумок Balenciaga и Louis Vuitton дело не обходится) и нередко выбирает масс-маркет или новые российские марки. Например, на премьеру тревел-влога Насти Ивлеевой "Блогеры и дороги", первого влога для широких экранов, звезда тиктока отправилась в жакете Plutocrat и босоножках Zara. Любит Юля и российский бренд небинарной моды P.P.S.





По следам Ивлеевой Юля, похоже, пытается и вымостить себе дорогу в высший модный эшелон и интеллектуальную модную тусовку. По крайней мере, стала носить вещи брендов, о которых в этих кругах говорят с придыханием, — начала с отечественной марки Vereja.


Но, как и в случае со многими инфлюенсерами, модная история Гаврилиной больше похожа на чек-лист с трендами, чем на осмысленный индивидуальный образ. Обязательно надо надеть все, от чего и так уже в глазах рябит в инстаграме: кроше, облегающие платья "как у Кайли", кардиганы на одну пуговицу и — последнее обновление списка маст-хэвов — что-то с бабочками.





Эстетику нулевых Гаврилина вообще не обходит стороной, как и все зумеры, заставшие эпоху детьми. Для них кроп-топы, заниженная талия и банданы в новинку и явно представляют живой интерес, а не вызывают неловких воспоминаний о школьных дискотеках, как у тех, кто постарше. Успела Юля уже выпустить и собственный мерч, также похожий на винтажные футболки рок-групп.




Но если оставить за скобками моду, то есть еще один тренд, который накрыл, кажется, всех тиктокеров, и Юля не исключение. Добившись небывалой популярности в новых медиа, они все равно словно пытаются утвердиться в старых и собрать коллекцию упоминаний, по которым статус звезды определяли еще поколения их мам и бабушек.



Кто-то, как Настя Ивлеева и Клава Кока, идет сниматься в Playboy, ну а Гаврилина подалась "в телик". В этом году звезда тиктока стала героиней реалити-шоу "Звезды в Африке". Вот только наблюдать за тем, как знаменитости в экзотических пейзажах поедают жуков, было в новинку и вызывало массовый интерес публики как раз примерно в год рождения Гаврилиной.

Удастся ли привлечь новыми героями зумеров к телеэкранам в 2021 году, конечно, вопрос открытый, но зато старшие родственники теперь точно поверят, что Юля — звезда.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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