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Татьяна Навка пожаловалась на судейство в отношении ее дочери на соревнованиях

Татьяна Навка пожаловалась на судейство в отношении ее дочери на соревнованиях

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала в Instagram о том, что их дочь Надежду засудили на соревнованиях.

По словам Навки, девочка заняла третье место, причем оценку за технику получила такую же, что и две соперницы, занявшие первое и второе места. Однако баллы за артистизм у Надежды оказались ниже, а когда Навка решила узнать, что именно было не так в выступлении дочери, судьи объяснили, что им не понравились платье и музыка, которую те сочли пиаром ее нового шоу.

"На секундочку, платье это — маленькая копия платья Алины Загитовой, с которым она выиграла олимпийское золото, а музыка — это великая классика! Мне, конечно, приятно, что судьи в курсе моего нового шоу и эта музыка у них ассоциируется не с балетом, а в первую очередь с NavkaShow... Но как объяснить ребенку, за что ей снизили баллы?" - негодует Навка.

Олимпийская чемпионка добавила, что тренеры Надежды после случившегося захотели поменять музыку и костюм, однако она выступила против, поскольку ценит титанический труд наставников дочери.

"Никогда не страдала синдромом "я же мать", но тут просто какой-то сюр... Даже с учетом того, что я сама прошла в детстве через многое, этот судейский ответ не укладывается в моей голове!" - резюмировала Навка.

Что именно это были за соревнования, она не уточнила. В апреле Навка уже жаловалась на несправедливое судейство в адрес ее дочери на первенстве Московской области по фигурному катанию. Тогда она заявила об ошибке судей, не заметивших того, что Надежда докрутила элемент, за который ей снизили оценку.

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По материалам: uposters.ru

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