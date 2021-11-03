Топ−5 неожиданных, но правдивых фактов о Евгении Плющенко

Чемпионство в юном возрасте, скандальный развод, участие в «Евровидении» и не толькоЕвгению Плющенко исполнилось 39 лет. В честь этого события WMJ.ru собрал любопытные факты из биографии олимпийского чемпиона, о которых вы могли не знать.1. Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и четырехкратным победителем финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию. А первая победа пришла к нему уже в 16 лет — он выиграл российский чемпионат по фигурному катанию, обыграл своего главного соперника Алексея Ягудина. В дальнейшем тот станет его постоянным оппонентом.2. Евгений Плющенко стал первым мужчиной в мире, который смог исполнить бильман — элемент, когда спортсмен вращается на одной ноге, поднимая вторую за спиной и удерживая ее двумя руками над головой за лезвие конька. Это было поистине удивительно, ведь до этого времени элемент считался женским — для его исполнения требуется очень хорошая растяжка и гибкость.3. Плющенко принимал участие в победоносном для России «Евровидении» 2008 года. Во время выступления представлявшего нашу страну Димы Билана спортсмен исполнил большое количество элементов фигурного катания на льду, находившемся за певцом. Также в номере Билана был задействован скрипач Эдвин Мартон, который все это время аккомпанировал аранжировке.4. Плющенко пережил скандальный развод с первой женой, Марией Ермак, на которой женился в 22 года. Позже в семье появился сын, однако после этого избранница фигуриста начала ревновать его и упрашивать мужа бросить карьеру. После развода сыну Евгения присвоили фамилию матери, которая долгое время не позволяла мальчику видеться с отцом. И лишь недавно отношения между Плющенко и его первенцем начали налаживаться.5. Вторая страсть Евгения Плющенко — мотоциклы. Фигурист коллекционирует байки и очень любит гонять на них. Кроме того, он приобщает к этому виду спорта и своих сыновей.