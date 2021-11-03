Трагическая судьба Кириллова: кому достанется наследство легендарного ведущего

Жизнь Игоря Леонидовича трудно назвать безоблачной29 октября пришла печальная новость о кончине легендарного советского телеведущего и диктора Игоря Кириллова. Несмотря на всенародную любовь и признание, личную жизнь Кириллова сложно назвать безоблачной. Мы решили разобраться в его сложных отношениях с самыми близкими людьми.На протяжении всей жизни Игорь Леонидович не был замечен в каких бы то ни было скандалах, найти хотя бы одно упоминание в прессе или в воспоминаниях друзей о том, что Кириллов чем-то злоупотреблял или же чем-то мог обидеть коллегу, друга, невозможно. Воспитание и внутреннее чувство такта просто не позволяли «голосу страны» вести себя как-то иначе. Близкие друзья считают, что положительное влияние на Кириллова имела его первая жена.Первой любовью Кириллова стала Ирина, с которой он познакомился еще будучи мальчишкой. Детская дружба переросла в серьезное чувство, которое Игорь и Ирина пронесли почти через всю жизнь. Уже в университете влюбленные приняли решение пожениться, пара не расставалась даже на работе — Ирина устроилась работать звукорежиссером в «Останкино», а Игорь работал перед камерой. Сам Кириллов не раз говорил, что жена стала для него не просто близким человеком, но и музой, которая приносила бесконечное вдохновение. В этом браке у Кириллова появилось двое детей — Анна и Всеволод. Хотя родители и старались дать детям все самое лучшее, на отношениях в семье сказался образ жизни, который вели родители — работа на телевидении отнимает много сил и времени, а потому иногда приходится жертвовать временем, проведенным в кругу близких.Чем старше становились дети Кириллова, тем сильнее портились отношения между двумя поколениями. Дочь Анна получила музыкальное образование, стала пианисткой и уехала жить в Германию. С родителями девушка предпочитала даже не созваниваться, ограничиваясь текстовыми сообщениями. Сын Кириллова принес матери с отцом немало расстройств. Так, не получив благословения на брак с выбранной девушкой, Всеволод оборвал с родителями все связи. Кириллову и его супруге приходилось узнавать о жизни сына через друзей и знакомых. С внуками Игорь и Ирина также не общались. Так решил их сын. После смерти супруги Кириллов не находил себе места, еще больше усугубил его состояние сын, который не пришел на похороны матери. Легендарный диктор остался совсем один в тот момент, когда он больше всего нуждался в поддержке. Но его поджидал еще один удар — Всеволод ушел из жизни.Постепенно отходя от всего ужаса, который произошел в его жизни, Кириллов начал выходить из дома и почти каждый день посещал магазин около дома. Продавщица была всегда мила и обходительна с ним, постепенно ведущий почувствовал привязанность. Через некоторое время новая знакомая начала помогать Кириллову по хозяйству, и когда узнала о том, что потеряла работу и вместе с ней жилье, нашла поддержку в лице Игоря Леонидовича, который предложил ей остаться в его квартире в качестве законной супруги. Разница в возрасте — 34 года — совершенно не смущала ни Игоря, ни Татьяну. В душе Кириллова, наконец, воцарился покой.Кириллов жил на Смоленской набережной в квартире, которая досталась ему от отца. Неудивительно, что интерьер помещения просто поражает количеством отличной мебели из натурального дерева. Некоторым вещам в доме диктора больше ста лет. Хотя большая часть помещений — зимний сад, кабинет, спальня и гостиная — остались почти в первозданном виде, несколько лет назад кухню и коридор в квартире ремонтировали профессионалы из тематической телепередачи о ремонте. По предварительным данным, средняя стоимость такой квартиры — 40 млн. рублей. Также во владении Игоря Леонидовича была дача, стоимость которой специалисты оценивают примерно в 10 млн. Среди наследников диктора, помимо жены, есть дочь и внуки, поэтому на данный момент сложно сказать, как именно будет происходить распределение, ведь о завещании Кириллова еще толком ничего не известно.