Туман в Москве привел к небывалым пробкам в аэропорту Нижнего Новгорода

Вадим Карасев

В Нижнем Новгороде в аэропорту образовалась рекордная пробка из самолетов. Причиной послужил туман в Москве — посадку многих рейсов в столице диспетчеры посчитали небезопасной, поэтому их перенаправили на запасной аэродром Стригино.

В общей сложности в соседнем регионе сели свыше трех десятков "сверхплановых" бортов. По данным онлайн-табло, на следующий день воздушной гавани предстоит принять 24 рейса и отправить еще 70.

Очевидцы рассказали Ruposters подробности происходящего: в одном из случаев самолету пришлось около часа делать круги в небе над Москвой, после чего он направился в Нижний Новгород. Время ожидания в аэропорту уже превысило семь часов, при этом людям не раздают еду и воду — только обещают, что скоро состоится вылет. Тем, кто решил дальше добираться самостоятельно, не выдали багаж.

"Выпустили в аэропорт, а тут к представителям авиакомпании дикие очереди... Вроде как дают ваучеры на еду и рассаживают по другим самолетам. Что с багажом — никто не отвечает. Люди просто бешеные, в самолете там уже истерики начались", — поделилась пассажирка одного из перенаправленных рейсов.

2 ноября на Москву опустился необычайно густой туман. По оценкам синоптиков, он имеет радиационный характер — образуется в малооблачную погоду во время интенсивного охлаждения подстилающей поверхности за счет длинноволнового излучения. Это явление относится к естественным, оно хорошо изучено и не представляет опасности само по себе, но может провоцировать транспортные происшествия.