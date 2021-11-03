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У самого леса горят: в Кремле ответили на климатические претензии Байдена

У самого леса горят: в Кремле ответили на климатические претензии Байдена

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на выпад лидера Соединенных Штатов Джо Байдена в связи с отказом глав России и Китая лично участвовать в конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго.

Байден указал, что РФ тоже испытывает климатические сложности – в частности, на ее территории горит тундра. В Кремле признали правоту президента США, но напомнили, что и его страну это не обошло.

"Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и Турции, и других частях мира", – сказал Песков и подчеркнул: ситуация связана с глобальными климатическими изменениями, а не с политикой того или иного государства.

Действия России в сфере экологии, добавил пресс-секретарь, носят последовательный характер. Более того, Москва не умаляет значение саммита в Шотландии, но не считает категорически необходимым привязывать к этому мероприятию конкретные шаги.

Как сообщал Ruposters, ранее президент Украины Владимир Зеленский пропустил собственное выступление на климатической конференции.

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По материалам: uposters.ru

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