В Калининградской области продолжается строительство новых школ

В Калининградской области в 2022 году откроют две новых школы, а также начнут строить еще восемь.

В 2022 году начнется строительство новых школ в Багратионовском городском округе, на юго-востоке областного центра, в поселке Луговое, в Гурьевске. Новые корпуса планируется построить в школе-интернате № 1, школе № 46 Калининграда и в школе № 1 Светлогорска. Кроме этого, учебный корпус появится в Центре развития одаренных детей. В следующем году завершится строительство нового корпуса школы № 50 на улице Каштановой и школы на улице Рассветной в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Калининградской области.

Также сейчас готовятся заявки на будущий год на федеральный отбор в рамках концессионных соглашений на строительство еще десяти школ в регионе: из них восемь на территории Калининграда и две в поселках (Васильково и Большое Исаково).

Таким образом, Калининградская область до 2024 года получит 20 новых социально значимых объектов в сфере образования.