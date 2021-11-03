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В Красноярске строят новую школу на 1 550 мест

В Красноярске строят новую школу на 1 550 мест

В микрорайоне Бугач города Красноярска с опережением идет строительство новой школы для 1 550 учащихся в рамках нацпроекта «Образование». Здание планируют сдать в эксплуатацию уже в следующем году.

В новом образовательном кластере будут располагаться не только учебные помещения, но и спальни для младших школьников, остающихся на продленку, помещения для культурных мероприятий и дополнительных занятий. На пришкольной территории обустроят спортивные площадки и беседки.

Первыми учениками школы станут ребята из современных новостроек, располагающихся напротив здания. Для обеспечения безопасности ребят вместе со школой откроется надземный пешеходный переход. 

Минпросвещения России уделяет особое внимание строительству и современному оснащению школ в рамках нацпроекта «Образование». В 2021 году стартовал масштабный четырехлетний проект по возведению 1910 школ на 1 млн 200 тысяч новых мест.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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