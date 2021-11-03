В мире число скончавшихся из-за COVID-19 превысило пять миллионов

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

00:45 Автор: Жанна Звягина

За все время пандемии в мире зарегистрировано 246 951 274 случая заражения коронавирусом нового типа, из них 5 004 855 закончились смертью, сообщается во вторник на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Больше всего случаев заражения выявлено в США — 45 678 478, на втором месте — Индия (34 296 237), на третьем — Бразилия (21 810 855).

Летальных исходов больше всего в Соединенных Штатах — 740 366, а также в Бразилии (607 824) и Индии (458 880).

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

В России обновлён антирекорд по числу смертей от коронавируса

На прошлой неделе глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе пресс-конференции в Женеве заявил, что число случаев заболевания COVID-19 и смертность от этого вируса в мире увеличиваются впервые за два месяца. Среди причин распространения коронавируса он назвал неравенство в доступе разных стран и регионов к инструментам борьбы с пандемией.

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