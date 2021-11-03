В МВД предложили брать у всех мигрантов отпечатки пальцев

Вадим Карасев

МВД представило законопроект, в соответствии с которым у въезжающих на территорию России мигрантов будут брать отпечатки пальцев. Это будет касаться тех иностранцев, которые планируют приобрести российское гражданство или остаться в государстве более чем на 90 дней, сообщает РИА "Новости".

Прохождение дактилоскопической экспертизы предлагается сделать обязательным для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в страну для работы или чтобы получить разрешение на работу. Исключения для высококвалифицированных работников или сотрудников иностранных компаний в ведомстве делать не намерены.

Также планируется собирать данные о мигрантах, цель приезда которых не связана с работой, но они хотят более 90 дней провести в России. По словам начальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентины Казаковой, еще одним нововведением может стать прекращение выдачи разрешений на временное проживание (РВП).

"Мы предполагаем отказаться от института разрешений на временное проживание, как сейчас это происходит. Он себя изжил", — отметила она.

Вместо этого предлагается ввести три миграционных режима: краткосрочное пребывание (на срок до 90 суток), долгосрочное и постоянное проживание. Последние два как раз должны заменять РВП и ВНЖ.

Ранее Ruposters писал, что Узбекистан направит пробную партию мигрантов в Россию уже к середине января.