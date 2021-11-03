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В «Орленке» стартовала двенадцатая смена

В «Орленке» стартовала двенадцатая смена

Во Всероссийском детском центре «Орленок» начала свою работу двенадцатая смена 2021 года. Ребята станут участниками одиннадцати образовательных программ, большая часть из которых имеет техническую направленность.

«Год науки и технологий в «Орленке» отмечен большим количеством образовательных программ, направленных на повышение интереса детей к техническим и естественным наукам, на профессиональную ориентацию школьников. В этом нам помогают партнеры, в числе которых ведущие технические вузы страны, такие как МИСиС и НИЦ «Курчатовский институт». Перенимая знания и опыт от настоящих ученых, дети открывают для себя увлекательный мир науки, а лучшие получают возможность дальнейшего обучения в этих учебных заведениях», – прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В рамках программы «Профильные техноотряды: FutureSkills» специалисты движения WorldSkills Russia познакомят ребят c современным рынком труда, участники «Инженерных каникул» изучат робототехнику и компьютерное моделирование под руководством экспертов из НИТУ «МИСиС».

Специалисты «Курчатовского института» проведут обучение ребят по программе «Познание мира будущего через науку настоящего».
Обучение по социально-гуманитарному направлению будет проводиться в рамках «Фестиваля детских игровых программ «ИгроБУМ», «Профессиональных стартов» и других проектов.

Во Всероссийском детском центре продолжают действовать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Заезд и разъезд участников смены проводятся в течение одного дня. Дети проходят обязательный медицинский осмотр и термометрию.

На протяжении всей смены будет производиться дезинфекция помещений детских лагерей, а все мероприятия пройдут с учетом мер социального дистанцирования.

# Общество
По материалам: edu.ru

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