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В Перми 33 школы получили новое оборудование

В Перми 33 школы получили новое оборудование

В рамках нацпроекта «Образование» в пермские школы закуплено новое цифровое оборудование: смарт-ТВ, камеры, ноутбуки, многофункциональные устройства. Об этом сообщается на сайте Администрации города Перми.

Активное обновление материально-технической базы в школах Пермского края началось еще в прошлом году, в том числе была закуплена техника для 29 пермских школ. В этом году еще 33 общеобразовательных учреждения города получили современное оборудование. Его поставили в школы № 14, 55, 122, лицей № 8, школу-интернат № 85 и другие учреждения образования.

Сейчас в школах Перми продолжается работа по созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования.

# Общество
По материалам: edu.ru

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