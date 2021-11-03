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В Роспотребнадзоре объяснили, как безопасно пользоваться бытовой химией

В Роспотребнадзоре объяснили, как безопасно пользоваться бытовой химией

09:22  Автор: Кристина Стащенко



Перед использованием бытового чистящего или дезинфекционного средства важно обращать внимание на указанные на этикетке меры предосторожности, назначение, химический состав, условия хранения и применения. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. 

Смешивать разные бытовые средства не рекомендуется, так как взаимодействие входящих в их состав химических веществ может вызвать нежелательную или даже опасную реакцию. 

«Если в быту смешать пищевую соду и девятипроцентный уксус, то получается известная реакция щелочи с кислотой при приготовлении теста. Но если соединить бытовую щелочь для прочистки канализационных труб с кислотой, то реакции будет столь бурной, что при попадании брызг в глаза можно лишиться зрения», — предупредили в Роспотребнадзоре. 

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При соединении хлорактивных средств (растворы гипохлорита натрия, цианураты в виде таблеток, хлорная известь, хлорамин) с кислотой выделяется хлор в виде газа, который опасен при вдыхании. 

В целом любое дезинфицирующее средство для обработки поверхностей в помещениях может быть опасным при вдыхании, поэтому рекомендуется использовать нелетучие соединения. 

Спиртосодержащие составы пожароопасны, поэтому их нельзя распылять вблизи огня или включенной техники. 

Бытовые средства попадают в организм через кожные покровы — при взаимодействии с обработанными поверхностями и предметами (одеждой, посудой и прочее) или непосредственно при попадании состава на кожу. Поэтому важно знать степень их раздражающего действия. 

«Используйте влагонепроницаемые перчатки, чтобы избежать попадания средства на незащищенную кожу», — рекомендуют в Роспотребнадзоре.  

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Кроме того, чистящие средства могут попадать в организм через слизистые. Это происходит при разбрызгивании таких составов, их испарении с поверхностей, а также в случаях, когда до глаз или рта дотрагиваются руками, на которых осталось средство. 

Обработанные поверхности важно тщательно промывать под проточной водой. Иначе остатки чистящего средства могут попасть в организм при проглатывании, например, с посуды или игрушек (маленькие дети часто берут их в рот). Кроме того, важно держать чистящие средства в недоступных детям местах. 

Также следует обращать внимания на состав. В быту запрещено использовать средства, содержащие фенолы и альдегиды. Например, в них не должно быть формальдегида, который раздражающе воздействует на кожные покровы и слизистые, опасен для вдыхания, является аллергеном и негативно воздействует на плод при беременности. 

Если же в семье кто-то заболел, то после дезинфекции посуды, которой пользуется больной, важно промывать ее под проточной водой столько времени, сколько рекомендуется на этикетке дезинфицирующего средства. В посудомоечных машинах тщательное ополаскивание изначально предусмотрено. 

«Нательное бельё, постельные принадлежности больного перед стиркой обрабатывают дезинфицирующим средством, затем прополаскивают в воде», — уточнили в Роспотребнадзоре. 

Ранее в ведомстве рассказали о профилактике пищевых отравлений.



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По материалам: pnp.ru

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