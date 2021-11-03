В России увеличили компенсации семьям погибших полицейских

Тема: Постановления правительства

00:27 Автор: Мария Соколова

Компенсации семьям сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших из-за увечья, полученного на службе, увеличены на 3,7 процента. Такое постановление правительства вступает в силу 3 ноября.

Согласно статье 12 закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ», право на ежемесячную компенсацию имеют родственники полицейских, погибших или умерших вследствие травмы, заболевания или иного повреждения здоровья в связи с выполнением служебных обязанностей.

Выплату получают супруги погибшего, его несовершеннолетние дети, а также дети до 23 лет, проходящие очное обучение в вузе. Компенсацию также платят людям, находящимся на иждивении сотрудника органов внутренних дел.

Постановление увеличивает сумму указанных выплат на 3,7 процента. При этом документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года.

Полицейские смогут выбрать — получить выплату или готовую квартиру

Родственники погибших полицейских имеют право не только на ежемесячную выплату, но и на компенсацию расходов: оплату проезда железнодорожным, воздушным, автомобильным транспортом, за исключением такси, проезда к месту лечения в ведомственных санаторно-курортных организациях. Также раз в год им компенсируют дорогу к месту погребения умершего родственника, и обратно, в том числе за пределами России.

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