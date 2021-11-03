В России вновь обновился максимум смертей от коронавируса за сутки

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

11:59 Автор: Иван Рощепий

За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 1189 человек — это новый максимум за время пандемии. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Предыдущий антирекорд был установлен накануне — тогда умерло 1178 человек.

В Москве за прошедший день скончалось 95 пациентов, в Санкт-Петербурге — 86, в Московской области — 53. Общее число смертей достигло 242 060.

Также за сутки выявили 40 443 заразившихся коронавирусом. Из них 6827 — в столице, 3269 — в Санкт-Петербурге, 2744 — в Московской области. Всего зафиксировано 8 633 643 случай.

Полностью выздоровели 32 807 человек, итого — 7 445 438.

#здоровье